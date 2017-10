U RS-u u septembru niže plaće, a veće cijene

Prosječna neto plaća u RS-u u septembru ove godine je iznosila 830 KM i u odnosu na august realno je manja za 0,6, dok su istovremeno cijene u prosjeku veće za 0,3 posto, a na godišnjem nivou i za 0,6 posto.

Najviša prosječna neto plaća isplaćena je u području finansijske i djelatnosti osiguranja i to 1.305 КM, a najniža u području djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvu i ugostiteljstvu, svega 543 KM, podaci su entitetskog Zavoda za statistiku.



U septembru 2017. godine, u odnosu na august, nominalni rast neto plaće zabilježen je u područjima poljoprivreda, šumarstvo i ribolov i to 1,6 posto, u ostalim uslužnim djelatnostima za 1,1 i informacijama i komunikacijama jedan posto.



Smanjenje zarade, u nominalnom iznosu, zabilježeno je u područjima djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvu i ugostiteljstvu za 3,5 posto, zatim u području vađenje ruda i kamena 3,3 i za administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti došlo je pada za 1,6 posto.



Statističari su zabiljžili i da su u septembru od 12 glavnih odjeljaka proizvoda i usluga, više cijene zabilježene u šest, niže cijene u jednom, dok su u pet odjeljka, u prosjeku ostale nepromijenjene.



Najveći rast cijena u septembru zabilježen je kod odjeće i obuće i to tri posto.