Mostar će na proljeće dobiti jedan od sigurno najljepših i najvećih hotela u regiji, jedinistveni Mostar Marriott. Veliki svjetski lanac hotela na mjestu kultnog mostarskog Hotela Ruža, neposredno uz mostarski Stari grad, otvara unikatan hotel koji će uvelike poboljšati turističku infrastrukturu grada na Neretvi, ali i pronijeti afirmativnu sliku Mostara diljem svijeta.

