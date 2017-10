Među brojnim učesnicima Sarajevo Marketing Summita, koji će 26. oktobra biti održan u Sarajevu, bit će Christian Majgaard, jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za razvoj strateških korporativnih projekata u velikim organizacijama, poznat i kao idejni tvorac Legolanda i najuspješniji globalni direktora Lego brenda.

On je stručnjak za pitanja ponašanja koji utječu na saradnju uposlenika kao i saradnju između odjeljenja i kultura. Naime, Christianova metoda je osmišljena da potakne zajedničke ciljeve koji se bore protiv neproduktivnih ponašanja zasnovanih na sili unutar preduzeća.Na koji način se kreira Marketing Superstar, kakav to ustroj moraju imati kompanije da bi postali globalni brendovi, te da li tržišne marke iz naše regije mogu postati superbrendovi otrkriva Christian Majgaard 26. oktobra u Hotelu Hills."Prosječna osoba u marketingu prvenstveno komunicira. Nema ništa loše u tome, no kada se radi o izgradnji robne marke i stvaranju trajnog tržišnog položaja, a time i uspostavi neke stvarne trajne vrijednosti, onda osoba koja prvenstveno radi samo na komunikaciji ne može donijeti sve relevantne marketinške odluke potrebne za uspjeh. Put je vrlo jednostavan: rotacija radnih mjesta kroz parametre kao što su istraživanje, komunikacija, istraživanje i razvoj, prodaja, digitalne korisničke platforme itd. Poslovi u kojima možete raditi s drugim sjajnim ljudima u okruženju obogaćuje vaše znanje i vještine. Treba raditi u okruženju u kojem je eksperimentisanje i neuspjeh potpuno prihvaćen, pa ako želite i nagrađen! Ako je riječ o međunarodnoj perspektivi, onda osigurajte rotaciju radnih mjesta među zemljama ili bolje po kulturama! Za mene je to siguran put do Marketing Superstara", izjavio je Majgaard.Njega su angažovale velike strane korporacije poput Deloittea, Leaseplana, Swiss RE-a, Siemensa, Nestléa i Lega. Majgaard je u kompaniji Lego zagovarao dramatične i veoma uspješne promjene, te je proveo mnoge inovativne ideje koje su Lego lansirale u jedan od vodećih svjetskih brendova."Jaki brendovi proizlaze iz strateških odrednica koji određuju jasnu sliku vrijednost koji treba da isporuči jedan brend kupcu i to u strogo definiranim i jasno određenim segmentima. Stoga, govorimo o inovativnim, diferenciranim ponudama, s istinskom pričom benefita koji donosi jedan brend. Jednom kada je to na mjestu - ali tek tada - preporučljiv je i rast koji stvara snažne prodajne i komunikacijske napore iza sebe. Uži segment kupaca razlog je više za kretanje na globalnoj razini. Kompanije koje razvijaju svoju ponudu bez snažnog, globalnog uvida u kupce, završavaju s beznadnim zadacima za marketing stručnjake, koje po pravilu angažuju prekasno. Lego je zapravo slijedio gornji recept, možda s malo sreće. Tako su imali i imaju vrlo moćnu ideju o proizvodu. Oni duboko poštuju i istražuju kupce pa nikada ne donose loše - čak ni prosječne ponude na tržištu. Veliku pažnju posvećuju zapošljavanju i razvijanju pravih ljudi gdje god da rade. Konačno, oni održavaju i njeguju inovativni duh u segmentima gdje se mogu praviti eksperimenti i pogreške, sve dok ne štete kupcu i brendu", zaključuje Majgaard.Sarajevo Marketing Summit će se održati u Sarajevu, 26. oktobra, u Hotelu Hills, s početkom u 9 sati. Za više informacija o programu, predavačima i kotizaciji saznajte na web stranici