Tuzlanski aerodrom mnogima nametnuo posao, taksisti i hotelijeri zadovoljno trljaju ruke

Uspostavom letova sa Međunarodnog aerodroma Tuzla cijeli Tuzlanski kanton (TK) počeo je ostvarivati brojne benefite, naročito Tuzla koja bilježi povećanje broja gostiju i noćenja u hotelima. Posebnu korist ostvaruju taksi prevoznici, čiji se obim posla drastično povećao, a stvorila se prilika i za novim radnim mjestima.

Povećali obim posla za 70 posto

Budući izgled terminala

Pozitivan uticaj na razvoj Tuzle

U krugu Međunarodnog aerodroma Tuzla trenutno djeluje deset taksi prevoznika kojima su dodijeljena stajališta, kao i blizu isto toliko rent-a-car agencija koje putnike do i sa tuzlanskog aerodroma prevoze posredstvom kombija.Prema podacima Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK, od početka godine do 1. septembra sa Međunarodnog aerodroma Tuzla je prevezeno blizu 340.000 putnika, a ovaj broj u velikoj mjeri prati i prevoz putnika taksi ili kombi vozilima."Mi svakako imamo povećanje frekventnosti taksi prevoznika koji saobraćaju na relaciji Živinice-aerodrom i Tuzla-aerodrom. Uglavnom, sve je naslonjeno na ovu zračnu luku, jer s povećanjem broja putnika dolazi i do povećanog broja vožnji taksi i kombi prevoznika. Taksi službe i rent-a-car agencije koje djeluju unutar imaju potpisane ugovore sa Međunarodnim aerodromom Tuzla", kazao je za Klix.ba ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK Mirsad Gluhić.S druge strane, broj taksi i kombi prevoznika daleko je veći, ako uzmemo u obzir da se većina putnika opredjeljuje za telefonsko pozivanje određene taksi službe koja vozilo šalje na tuzlanski aerodrom.Korist je ostvarilo i Udruženje taksista "Tuzla-taxi" jer se obim posla povećao za čak 70 posto.U vrijeme uspostavljanja letova sa aerodroma, sekcija ovog udruženja koja se bavi prevozom putnika do i sa tuzlanskog aerodroma imala je uposlenih 46 osoba, a danas ih je 70."Kako za cijeli kanton, tako je i za našu službu pozitivno otvaranje Međunarodnog aerodroma Tuzla. Generalno, u dobroj mjeri se povećao obim posla i to možemo uvrstiti kao benefit. Mi vršimo dovoz putnika na aerodrom i odvoz sa istog do Tuzle ili neke dalje destinacije. Pored Tuzle, najaktuelniji gradovi su Banja Luka, Prijedor, Prnjavor i neki drugi iz kojih su naši građani, a žive u dijaspori", rekao je za Klix.ba predsjednik Udruženja taksista "Tuzla-taxi" Neim Husić.Ruke zadovoljno trljaju i hotelijeri tuzlanske regije koji iz dana u dan imaju sve više gostiju."Na području TK u junu, julu i augustu zabilježeno je 50.000 registrovanih noćenja, od čega najveći procent pripada Tuzli, jer ona najviše raspolaže sa hotelima, motelima i pansionima. Zadržavanje iznosi blizu tri dana, što je iznad bh. prosjeka jer se putnici zadržavaju do dva i po dana", istakao je ministar Gluhić, naglasivši da je povećanje broja gostiju u odnosu na godinu ranije veće za 20 posto.Povećanje broja noćenja bilježi i Hotel Tuzla, iz kojeg ističu da imaju odličnu saradnju sa Međunarodnim aerodromom."Mi smo osjetili benefite aerodroma, posebno u situacijama kada dolazi do otkazivanja nekog leta. Imamo potpisan ugovor s aerodromom i gosti se smještaju u naš hotel. U slučaju da se linije prošire ili broj putnika bude veći, sigurno bismo i mi osjetili još bolju situaciju. Kada ova priča nakon izvjesnog vremena još zaživi te kada se riješe određene tehničke stvari, sigurno će biti i više turista koji će dolaziti da posjete naš kraj i ostale dijelove BiH", izjavila je za Klix.ba direktorica Hotela Tuzla Amalija Simić.Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović smatra da tuzlanski aerodrom izuzetno pozitivno utiče na razvoj ovog grada, posebno u segmentu turizma, odnosno ugostiteljstva, hotelijerstva i trgovine."Mi smo ove godine na Panosnkim jezerima i u gradskoj historijskoj jezgri imali rekordnu posjećenost stranaca, ali i naših ljudi koji žive i rade u inostranstvu. Sad samo treba nastaviti taj pravac razvoja. Treba sačuvati postojeće destinacije, ako je moguće otvoriti veće i dati podršku aerodromu. Iako on nije u našoj nadležnosti spreman sam aerodromu dati svaku vrstu podrške", istakao je Imamović.Ekspanziju Međunarodnog aerodroma Tuzla koja sa sobom donosi i brojne indirektne koristi po TK u narednom periodu morat će sustići i uređenje kompletne putne mreže koja ide prema ovoj zračnoj luci, a ovo se posebno odnosi na dionice puta iz Tuzle i Živinica."Što se tiče putne infrastrukture prema aerodromu iz Tuzle preko naselja Krojčica, ona je u nadležnosti grada koji u svojim planovima ima dovođenje te ceste u tehnički prihvatljivo stanje koje bi moglo zadovoljiti frekventnost. To je cesta koja prolazi kroz naseljeno mjesto i malo je teže širiti, ali će struka reći svoje i iznaći tehničko rješenje. Također, Vlada TK i resorno ministarstvo u saradnji sa Direkcijom regionalnih cesta TK će biti uključeni u dovođenje u tehničko stanje te ceste", rekao je Gluhić.Za razliku od ove dionice, cesta koja Živinice spaja s putničkim terminalnom aerodroma trenutno se nalazi u ingerenciji Vlade Federacije BiH te će Vlada TK uskoro uputiti inicijativu za njeno vraćanje u nadležnost Kantonalnoj direkciji regionalnih cesta."Nadam se da će ta cesta biti vraćena u nadležnost Direkciji regionalnih cesta TK, a kako bismo je mogli dovesti u stanje koje bi moglo podnijeti frekventnost saobraćaja. Vraćanjem ove ceste mi bismo prilikom nastanka nekog problema u svim vremenskim uslovima mogli prije intervenisati nego oni sa federalnog nivoa", zaključio je Gluhić.