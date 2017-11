KJKP Toplane Sarajevo danas proslavlja 40 godina rada. Nakon problema s kojima su se suočavali tokom i nakon rata, preduzeće je prošle godine zabilježilo pozitivno poslovanje te povećanje broja korisnika.

Tokom proteklih decenija preduzeće je prolazilo kroz nekoliko faza, od toga da su kotlovnicama upravljale mjesne zajednice, preko pogona centralnog grijanja u okviru Sarajevostana, do osnivanja KJKP 1977. godine.



"I dalje smo spremni da odgovorimo na sve zahtjeve i izazove koji su postavljeni pred nas. Mi smo preduzeće koje doprinosi zdravoj okolini, čistom zraku, imamo kontinuiranu težnju za povećanjem zadovoljstva naših korisnika te težnju za što sigurnijim snabdijevanjem toplotnom energijom. Od 1977. godine je krenula gasifikacija grada i konverzija kotlovnica na čvrsto i tečno gorivo. Težili smo ukidanju malih kotlovnica", rekao je direktor Admir Džubur.



Nažalost, 1992. godine uništen je kompletan sistem postrojenja, distributivna mreža i prateća dokumentacija KJKP Toplane, ali uz pomoć međunarodne zajednice i vlastitog stručnog kadra od 1996. do 2000. godine obnovljena su sva postrojenja i uspostavljena funkcija zagrijavanja.



"Poslovanje preduzeća je bilo u nepovoljnoj situaciji zbog neusklađenosti cijene grijanja i prirodnog gasa. Tada su nastali finansijski gubici koje nećemo moći sanirati bez pomoći vlasnika", rekao je Džubur.



Danas je cijena grijanja usklađena s cijenom prirodnog gasa, a direktor ističe kako imaju adekvatnu tarifnu politiku koja im je omogućila da i u ovoj godini nastave pozitivne trendove iz 2016. godine.



"Rezultat je to profesionalnog domaćinskog odnosa svih bivših i sadašnjih uposlenika preduzeća. Danas imamo 140 savremenih kotlovnica, 83 kilometra mreže i više od 53.000 korisnika, što nas čini najkompleksnijim sistemom u državi. Centralno grijanje je najefikasniji način zagrijavanja urbanih gradskih cjelina i imamo nove zahtjeve korisnika za priključenjem. Samo u prošloj godini imamo 200.000 metara kvadratnih priključene površine", kazao je Džubur.



Istakao je da je to priznanje zajedničkom radu, garancija da su na dobrom putu i pokazatelj da će u budućnosti ostati respektabilno preduzeće. Ipak, i dalje postoji problem duga koji iznosi blizu 70 miliona KM, a odnosi se na period od 1996. godine do danas. Direktor Džubur kaže kako dug nikom nije oprošten i da na sudu ima više od 200.000 predmeta.



"Procent naplate je 95 posto i zahvaljujemo se urednim platišama bez kojih danas ne bismo bili ono što jesmo. U planu je i veliki projekt izgradnje kotlovnice na Alipašinom Polju koji bi, nadamo se, trebao biti završen do početka sljedeće grijne sezone. Nastavljamo raditi na automatizaciji i modernizaciji postrojenja", rekao je Džubur.



Pozitivna vijest za sve korisnike je i ta da će od 1. januara imati manje račune za centralno grijanje s obzirom na to da je došlo do nivelacije cijene prirodnog gasa.