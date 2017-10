U Sarajevu je danas uz prisustvo poslovnih partnera, predstavnika medija i drugih gostiju otvorena nova poslovna zgrada DHL International d.o.o. koju su simboličnim presjecanjem trake otvorili direktor DHL International d.o.o. Edin Emšo i CISSEE regionalni direktor Adrian Marley.

“DHL je prisutan na BiH tržištu od 1984. godine. Preseljenje u ovakvu zgradu je bio prirodan slijed događaja i našeg dugogodišnjeg, kontinuiranog rasta. Cilj nam je bio omogućiti bolje uslove rada i sigurno radno okruženje za naše uposlene, te našim klijentima pružiti vrhunsku uslugu DHL-a kao bilo gdje u svijetu.”, rekao je Emšo.



Procijenjena vrijednost investicije je oko 5 miliona KM. Objekat ima površinu od 2,600 m2. Novi objekat je projektovan tako da može zadovoljiti potrebe DHL-a, po očekivanim stopama rasta, za narednih 5 do 10 godina. Objekat će značajno povećati postojeće sortirne i skladišne kapacitete DHL-a. To omogućava DHL-u da operativne procedure budu u potpunosti usaglašene sa DHL-ovim globalnim procedurama, a to će imati direktan uticaj na kvalitet usluga koji DHL u BiH nudi svojim klijentima.



Posebna pažnja prilikom projektovanja i izgradnje je posvećena sigurnosnom aspektu, pa je nova poslovna zgrada opremljena najsavremenijom sigurnosnom opremom, što će omogućiti pokretanje procedure za pribavljanje TAPA (Transported Asset Protection Assotiation) sigurnosnog certifikata, čime DHL želi postati prva kompanija u Bosni i Hercegovini iz sektora logitičke industrije koja će pribaviti ovaj prestižni certifikat.



Objekat je izgrađen u skladu sa standardima DHL-a i zadovoljavaće operativne zahtjeve DHL-a, te zahtjeve u pogledu zaštite okoline i emisije CO2. DP DHL globalno ima postavljen cilj da ima 0% emisije CO2 do 2050.



DHL je tržišni lider, a sa novim objektom će još više učvrstiti svoju poziciju i poboljšati kvalitet usluga.