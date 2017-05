Studija: Izgradnja toplovoda Kakanj-Sarajevo opravdana s tri najvažnija aspekta

S tri najvažnija aspekta energetskog, okolišnog i socio-ekonomskog rezultati "Studije opravdanosti snabdijevanja toplinskom energijom iz TE Kakanj područja do/i Sarajeva" su izvrsni, istaknuto je na današnjoj prezentaciji studije.

Studiju je predstavio Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH u saradnji s JP Elektroprivreda BiH, a prezenteri su bili prof. dr. Mustafa Musić, direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH Fuad Čibukčić, izvršni direktor za kapitalne investicije JP Elektroprivreda BiH Senad Salkić, te pomoćnik generalnog direktora za razvoj JP Elektroprivreda BiH Senad Sarajlić.



Musić je rekao da je to je jedan od rijetkih projekata u kojem svi subjekti imaju interes za realizacijom, a u prvom redu građani.



"Dovođenje ovako kompleksnog projekta do faze realizacije u današnjoj situaciji prije svega je povezano s kapacitetom JP EP BiH, ali i Vlade FBiH, Vlade KS i Vlade ZDK da osiguraju sve neophodne uvjete, te projekt stave u vrh prioriteta izgradnje infrastukturnih projekata", rekao je Musić.



Ukupna investicija za transport i oduzimanje toplinske energije iznosi 229.617.000 KM, a direktor Čibukčić je naglasio da su s tri najvažnija aspekta - energetskog, okolišnog i socio-ekonomskog rezultati više nego zadovoljavajući, zapravo izvrsni.



"Nadamo se da ubrzo prelazimo u drugu fazu, odnosno izradu idejnog projekta. Pozivamo i druge aktere Vladu FBiH, Vladu KS, Vladu ZDK i druge da se aktivno uključe", kazao je Čibukčić.



Direktor Salkić istakao je kako je projekt grijanja Sarajava iz TE Kakanj putem toplovoda najznačajniji projekat koji Elektroprivreda ima namjeru raditi, uz Blok 8 TE Kakanj.



Musić je naveo da naredni bitan korak predstavlja izrada idejnog projekta, koji će razriješiti pitanja tehničko-tehnološke naravi (poput pitanja vezanih za tačke priključka topline iz TE na distrubutivnu mrežu Toplane Sarajevo itd).



Projekcije pokazuju da bi izrada idejnog projekta mogla biti okončana u prvoj polovini 2018., dok bi potencijalni završetak glavnog projekta i realizacija planiranih radova bili gotovi do grijne sezone 2020.-2021.



Inače, analize obuhvaćene Studijom pokazale su da bi realizacijom projekta bilo osigurano dugoročno pouzdano snabdijevanje toplinskom energijom područja do/i Sarajevo na bazi domaćeg energetskog resursa.



Projektom bi također bio stvoren okvir za razvoj vosokoefikasne kogeneracije u TE Kakanj kroz uštedu primarne energije na osnovu potrošnje korisne energije. Studija je pokazala da projekat ima potencijal za dobre finansijske performanse, saopćeno je iz Fonda za zaštitu okoliša FBiH.