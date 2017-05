Danas se u Sarajevu održava stručni skup na temu: Omnichannel komunikacija u finansijskom sektoru.

Potrošači širom svijeta ubrzano mijenjaju navike komuniciranja, kako među sobom, tako i s brendovima i kompanijama od kojih kupuju robe i usluge. Dok su nekad telefonski pozivi i lični dolasci u poslovnice činili velik dio komunikacije s bankama, danas se klijenti obraćaju svojim bankama i putem e-maila, web chata i drugih kanala, a za očekivati je da će se broj i raznolikost digitalnih i mobilnih komunikacijskih kanala povećavati.Oni najbrži u prilagodbi otvorit će za svoje klijente i kanale poput Vibera, FB Messengera, SMS poruka i push poruka za mobilne bankarske aplikacije, te druge kanale koji će se možda pojaviti i biti prihvaćeni od potrošača. Drugim riječima, uvest će neki oblik omnichannel pristupa u komunikacijama, koji sve više dobiva na važnosti u enterprise okruženjima.Teme su to o kojima danas raspravlja 40-ak eksperata iz banakarskog i IT sektora, na stručnom skupu pod nazivom "Komunikacijske tehnologije u finansijskom sektoru" u organizaciji međunarodne IT kompanije Infobip , čija globalna komunikacijska platforma ima više od 200 000 poslovnih korisnika, među kojima je i 200-tinjak banaka i financijskih institucija na 4 kontinenta.Na skupu se razgovara o mogućnostima, trendovima i najnovijim postignućima u području komunikacijskih i sigurnosnih rješenja za bankarski sektor, a u fokusu je upravo omnichannel paradigma u korisničkim komunikacijama.Kompanije danas pažljivo grade digitalnu komunikaciju s klijentima i korisnicima. Žele je što tačnije mjeriti, ali i integrisati sa svojim poslovnim procesima i offline kanalima. Da biste to postigli, morate ne samo razumjeti kanale u tehničkom smislu, nego i pratiti sve brže promjene navika i preferencija vaših korisnika, koji migriraju na mobilne uređaje i kanale i očekuju daleko širu paletu mogućnosti za komunikaciju sa svojom bankom, kaže Sandi Ibrahimpašić, voditelj međunarodnog odjela za tehnička rješenja u Infobipu.Na putu prilagodbe, kompanije nastoje razumjeti kako da uvedu napredne scenarije komunikacije s korisnicima, prioritizaciju, različite back-up mehanizme. Moraju uskladiti i automatizirati kampanje koje vode kroz više kanala, odrediti prioritete pojedinih kanala i razviti inteligentne scenarije po kojima će se komunikacija odvijati, pokretati i prilagođavati. Često će rješenja za to integrirati sa svojim CRM sistemom, a u prvom planu je uvijek klijent-korisnik i pitanje kako mu ponuditi najbolje moguće komunikacijsko iskustvo, s obzirom na ono što preferira, cijeni i koristi.Infobip OMNI rješenje omogućava kompanijama da šalju hitne i važne poruke putem više kanala odjednom, kako bi stigle do više uređaja i kako bi ih primatelji čim prije vidjeli. Tipičan primjer korištenja ove funkcije su kritične obavijesti o krađi identiteta, curenju podataka ili pokušaju prevare. Rješenje omogućava i definiranje scenarija i kanala po prioritetima. Redoslijed slanja poruke se može postaviti na osnovu preferencija kupaca (mobitel-desktop računalo-aplikacija) i uređaja koji su im dostupni (pametni telefon - mobilni telefon-PC-fiksni telefon). Komunikacije se mogu prilagoditi geografskim i demografskim faktorima te navikama kupaca. Integracijom online, offline i digitalnih kanala omogućava se potpuno prilagođavanja korisničkog iskustva i kvalitetna interakacija korisnika s bankama i ostalim finansijskim institucijama, objasnio je Ibrahimpašić.Organizator skupa Infobip se kroz deceniju postojanja razvio u kompaniju koja broji preko 1.000 zaposlenih u 52 ureda rasprostranjenih na šest kontinenata, te preko 200.000 poslovnih korisnika. Osnovana 2006. u Hrvatskoj, sarajevske operacije je utemeljila 2010. godine, te danas u Sarajevu zapošljava stotinjak ljudi. Sarajevski ured je jedan od najvećih u globalnoj strukturi, sjedište je svih operacija vezanih uz Bliski Istok, te važna baza znanja i talenata za globalno poslovanje. U sarajevskom uredu djeluje i odjel istraživanja i razvoja s 30-ak programera i stručnjaka za IT proizvode. Infobip je dobitnik nagrade za zapošljavanje mladih Sarajevo Business Foruma 2016, i pokretač i sudionik različitih programa vezanih uz informatičke tehnologije.