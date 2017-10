Kao rezultat nastojanja da pomogne teško oboljelim građanima koji imaju potrebu za odgovarajućim medicinskim tretmanima, Sberbank BH je pokrenula akcijsku ponudu štednje.

"Štedim za život" naziv je dvomjesečne akcije za oročenu štednju u okviru koje klijenti koji u periodu od 16. oktobra do 15. decembra oroče svoj novac na 24 mjeseca sa minimalnim iznosom od 1.000 KM mogu direktno učestvovati u prikupljanju sredstava za humanitarne aktivnosti nevladine organizacije "OTVORENA MREŽA".



"Na našu adresu nerijetko stižu brojne molbe za humanitarnu pomoću. Iako na svaku nastojimo odgovoriti pozitivno, odlučili smo se na institucionaliziran pristup u finansiranju humanitarnih aktivnosti. "OTVORENA MREŽA" godinama predano radi na pružanju pomoći našim teško oboljelim sugrađanima i ove godine mi smo njihov donator", izjavio je Jasmin Spahić, izvršni direktor Sberbank BH, te dodao: "Banka će uduplati sva prikupljena sredstva od pojedinačnih donacija klijenata, te po isteku akcije sva prikupljena sredstva direktno prebaciti na račun udruženja".



Klijent koji u ovom periodu ugovore depozit u Sberbank BH učestvuju u humanitarnoj akciji „Štedim za život“ donirajući 0,05% od ukupnog iznosa kamate koju im isplaćuje Banka. Ono što ovu akcijsku ponudu štednje čini drugačijom od svih ostalih je to što će klijentima pripadajuća kamata u visini od 0,85% biti isplaćena unaprijed. Depozit je moguće ugovoriti u valutama KM i EUR, a kamatna stopa je fiksna.



"U našoj predhodnoj akciji sličnog karaktera, spašen je život 19- godišnjaka. Ovo je jedna od najljepših priča, gdje Sberbank i građani BiH na ovakav način spašavaju život. Pozivam sve one koji mogu i imaju mogućnost da štede, da budu dio ovog projekta, jer će se na kraju sigurno osjećati bolje", izjavio je dr. Almir Čehajić Batko.



Više informacija o akcijskoj ponudi "Štedim za život" možete saznati u poslovnicama Sberbank BH kao i na web stranici: www.sberbank.ba