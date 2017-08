Kako bi pokazala koliko je jednostavno napraviti lažni Instagram profil i preko njega zarađivati novac, agencija za marketing Mediakix je napravila dva računa koristeći plaćene pratioce i komentare te je uspjela postići plaćene dogovore s robnim markama.

Profil calibeachgirl310

Profil Wanderingggirl

Agencija je napravila profile lifestyle i modnog modela i fotografa koji uživa u putovanjima i avanturama. Prvi profil calibeachgirl310 napravljen je od fotografija jedne djevojke na više različitih lokacija tokom jednodevnog fotografisanja.Drugi profil wanderingggirl je napravljen isključivo od besplatnih fotografija popularnih destinacija kao što su Pariz i Maui. Kako bi ih opisali korištene su besplatne fotografije mladih plavuša snimljene na različitim destinacijama.Sljedeći korak je bio pobrinuti se da se stranica pojavljuje kao da se redovno ažurira, a to je postignuto dnevnim postovima. S web stranica koje prodaju lažne Instagram račune kompanija je dnevno kupovala 1.000 pratilaca, a kada je shvatila da Instagram nije detektovao šta se dešava, počela je kupovati 15.000 pratilaca odjednom po cijenama od tri do osam dolara za 1.000 pratilaca.Profili su na kraju skupili 80.000 pratilaca, 30.00 profil za putovanja i 50.000 modni profil."Nakon što smo uspjeli skupiti nekoliko hiljada pratilaca za svaki profil, počeli smo kupovati lajkove i komentare. Plaćali smo oko 12 centi po komentaru, a između četiri i devet dolara za 1.000 lajkova. Za svaku fotografiju smo kupili 500 do 2.500 lajkova i 10 do 50 komentara", kazali su iz Mediakixa.Profili su bili prijavljeni na marketinške platforme i uspjeli su dogovoriti četiri sponzorska posla."Modni profil je osigurao posao s kompanijom za kupaće kostime i jednom kompanijom za hranu i piće. Profil za putovanja je osigurao posao s brendom koji proizvodi alkohol i istom kompanijom za hranu i piće. Za svaku kampanju su ponuđena novčana naknada, besplatni proizvodi ili i jedno i drugo", navode iz kompanije.Neke od najvećih svjetskih zvijezda, uključujući Kendall Jenner, Katy Perry i Justina Biebera, su optuženi za kupovinu pratilaca.