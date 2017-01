Sniženja u BiH: Prodavači se rješavaju mrtvog kapitala, dok kupci traže što bolju cijenu

Novogodišnji praznici ne znači samo kraj godine, već i period najvećih rasprodaja koji mnogi željno iščekuju kako bi u novu godinu ušli sa svojim omiljenim proizvodima. Mnogi često prave velike greške prilikom kupovine, a iz Udruženja potrošača Bosne i Hercegovine ističu da se prodavači upravo prema tom principu žele riješiti mrtvog kapitala. Smatraju da su novogodišnje cijene opravdane te da kupci robu žele kupiti po što boljoj cijeni.

