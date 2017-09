U sklopu 15. Međunarodnog sajma ekologije "EKOBIS 2017" koji se ovih dana održava u Bihaću, održan je panel o turizmu kojeg je organizovala Privredna komora Federacije BiH, a na kojem su prezentirane uspješne turističke priče.

Bez obzira što je EKOBIS primarno sajam ekologije, jedna od standardno zastupljenijih tema, u Bihaću pogotovo, oblast je turizma. Na ovogodišnjem EKOBIS-u, održan je panel o turizmu u BiH kojeg organizirala Privredna komora Federacije BiH. Panel je nosio naziv "Turizam u BiH – Uspješne priče".



Prema riječima Marka Šantića, predsjednika Privredne komore FBiH, odnedavno u komori djeluje i grupacija za turizam koja okuplja cjelokupni turistički klaster iz Hercegovine, pojedine agencije i firme iz Srednje Bosne, Krajine, ali i ostatka FBiH.



"Zajednički radimo na tome da pokažemo da u BiH zasigurno ima turističkih potencijala. Međutim, ono što moramo prije toga napraviti jeste valorizacija tih potencijala i destinacija, da vidimo gdje smo i na čemu smo. To je nužno uraditi kako bi se vidjelo šta je ono što se isplati u turizmu i krenuti prema resornom ministarstvu sa zahtjevima", rekao je Šantić.



Kako je istakao, resorno federalno ministarstvo trenutno izdvaja mizerna sredstva za turizam.



"Unatoč tome, mi moramo pokazati da se isplati baviti turizmom. Iako BiH nije primarno turistička zemlja, njeno okruženje, u prvom redu Hrvatska, daje jako veliki potencijal, primjerice, jednodnevnih ili dvodnevnih izleta, usputnih ruta. Tako da postoji jako puno prostora, posebice na području ovog kantona, srednje Bosne i kompletne Hercegovine, kulturni turizam kroz gradove, primjerice, Sarajevo, itd. Potencijala zasigurno ima i bit će puno posla u narednom periodu da svi mi koji se na neki način bavimo turizmom pokažemo da turizam može puno više učestvovati u ukupnom bruto društvenom proizvodu", kazao je Šantić.



U toku samog panela, istaknuto je nekoliko uspješnih turističkih priča iz Federacije BiH. Jedna od njih je i projekat Japodskih otoka u Bihaću, iza kojeg stoji mladi Bišćanin Armin Amidžić.



"Japodski otoci su ove godine po prvi put u julu otvorili vrata za sve posjetioce. Prije toga, bili smo destinacija koja je radila samo za ugovorene grupe i posjete, a danas smo otvoreni restoran i kutak prirode koji rade za sve. Ono po čemu smo posebni jeste sama lokacija i naš jedini zadatak je da ne narušimo tu prirodnu ravnotežu i to je najteže što moramo uraditi", rekao je Amidžić za Klix.ba.



On i njegova ekipa želi uraditi rekonstrukciju japodskog naselja i sojenica kakve su nekad bile.



"Bihać je mjesto gdje su nekada živjeli Japodi, a jedini ostaci Japoda su u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. Smatramo da je to šteta i prijetnja za razvijanje turizma u našoj zajednici. Smatramo da kada turisti već dolaze u NP Una, Štrbački buk i slično, potrebno je obezbijediti da vide ko su bili naši preci, odnosno Japodi, kakva je bila njihova kultura. U tom cilju, želja nam je da napravimo muzej na otvorenom gdje će se ljudi moći upoznati sa kulturom Japoda i sojenicama – kućama na vodi u kojima su živjeli", objasnio je Amidžić.



Na pitanje, koliko država i trenutna zakonska regulativa odgovaraju razvoju turizma, on odgovara – skoro nikako.



"Upravo govorim da želim napraviti rekonstrukciju arheološkog nalazišta Japoda i njihovog načina života koji je zapisan i prva prepreka u tome jeste država. Zašto to kažem? Pa dobiti dozvolu za takvo nešto je nemoguće. Ono što meni predstoji uraditi jeste napraviti idejno rješenje, pokažem da želim sačuvati autentičnost arheološkog nalazišta, da koristim prirodne materijale, da se koristi u turističke svrhe i da krenem lobirati u promjenu zakona. Po sadašnjim zakonima to je nemoguće. Ja bih svoju zamišljenu investiciju mogao realizovati u dvije godine, a vjerujem da ću se uz sadašnje zakone mučiti sigurno pet godina sa birokratijom i papirima i pitanje je opet da lu ću na kraju to i uspjeti. Ukoliko uspijem, moći ću raditi 365 dana u godini, moći ću uposliti 15-20 stalno zaposlenih ljudi, dok sada svi radimo na sezonskom nivou. Od kako je kiša počela ovih dana, nije nam preostalo ništa drugo, nego da zaključamo sve i čekamo mart ili april iduće godine i toplije dane", istakao je Amidžić.



Na današnjem panelu govorili su i Azra Džigal, savjetnica ministrice Federalnog Ministarstva okoliša i turizma, Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog Parka Una, Stjepan Primorac, turistički klaster Hercegovina i predsjednik Udruženja turizma pri Privrednoj komori FBiH i Huso Hadžić, Agencija za kulturno povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca.