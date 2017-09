Ryanair otkazao novih 18.000 letova, tokom zime ukida 34 linije

Foto: EPA-EFE

Aviokompanija Ryanair je otkazala novih 18.000 letova između novembra i marta, što je utjecalo na planove putovanja dodatnih 400.000 putnika, javlja BBC.

Ryanair će koristiti 25 aviona manje kako bi se smanjio rizik od novih otkazivanja letova. Više od 30 linija će biti ukinuto ove zime.



Ranije ovog mjeseca je kompanija otkazivala do 50 letova dnevno, a to će se nastaviti do kraja oktobra. Putnicima na koje ova otkazivanja utječu će biti ponuđeni alternativni letovi ili povrat novca.



Ryanair je saopćio da su putnici čiji su letovi otkazani do kraja sljedećeg mjeseca obaviješteni emailom o promjenama. Kompanija je za ljetna otkazivanja krivila zbrku nastalu zbog godišnjih odmora pilota te je demantovala informaciju da se radi zapravo o nedostatku pilota. Kompanija tvrdi da ima više od 2.500 pilota na čekanju te da je ponudila posao za njih 650, koji će biti zaposleni do maja.



Osim toga, ranije se Ryanair pripremao za kupovinu talijanske aviokompanije Alitalia, ali je danas saopćeno da je ponuda povučena.



Tokom zimskih mjeseci će Ryanair ukinuti 34 linije.



Otkazivanja letova je dosad koštalo kompaniju manje od 25 miliona eura, koliko će otprilike koštati i besplatni vaučeri od 40 i 80 eura koje će kompanija ponuditi kupcima karata otkazanih letova.