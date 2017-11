Drugo izdanje Regionalnog sajma inovacija "Sarajevo Unlimited 2017“ u organizaciji Networksa svečano je večeras otvoreno u eminentnom zdanju sarajevske Vijećnice ugostivši više od 200 zvanica, inovatora iz nekoliko zemalja, bh. dužnosnika te brojnih predstavnika međunarodne zajednice u BiH.

Drugo izdanje Regionalnog sajma inovacija "Sarajevo Unlimited 2017“ u organizaciji Networksa svečano je večeras otvoreno u eminentnom zdanju sarajevske Vijećnice ugostivši više od 200 zvanica, inovatora iz nekoliko zemalja, bh. dužnosnika te brojnih predstavnika međunarodne zajednice u BiH.

U okviru tri dana trajanja ove manifestacije organizatori su najavili učestvovanje više od 3.000 ljudi iz oko 20 zemalja. Tokom radionica predviđeno je obraćanje 75 govornika, te pokretanje 35 novih startupa. Ovogodišnji sajam posjetit će i predstavnici jednog od najznačajnijih fondova za investiranje u start-upe iz San Francisca.



Najveći broj učesnika bit će iz Srbije, planirano je šest keynote govornika, šest panel diskusija, održavanje sajma poduzetništva i inovacija, umjetničkih performansa, hackatona i radionica na šest lokacija.



Osnivač Networksa Edin Mehić ovaj događaj nazvao je važnim jer je to platforma koja okuplja mlade ljude, poduzetnike, inovatore i velike kompanije ne samo iz BiH nego i iz cijelog svijeta poput Deutsche Telecoma, Lega i Googla koji traže ideje u koje mogu ulagati.



Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković naglasio je večeras da ovakvi događaji utječu na svijest onih koji kreiraju političke i društvene procese u zemlji, pozicionirajući IT industriju na pravo mjesto jer bez nje neće biti lako ostalim industrijama u skorijoj budućnosti.



"Bio sam pozitivno iznenađen impresivnim brojem ljudi koje je Sarajevo Unlimited okupio prošle godine a, rekao bih, ove godine pomjeraju granice u svakom smjeru. IT sektor neprekidno raste i ta grana privrede je za nas, u ovom trenutku, ona koja najviše obećava a i značajno povećava prihode u Kantonu. Kanton Sarajevo sa zadovoljstvom podržava sve dobre inicijative, a ovom smo posebno ponosni i želimo svima, naročito ovim mladim talentovanim ljudima mnogo uspjeha i odličan Forum", rekao je Konaković.



Budući da će i ovaj sajam, kao i prošlogodišnji, ugostiti stručnjake iz ove oblasti, Konaković smatra da oni mogu dati značajne savjete, dodajući da je ovo, grana privrede koja je jedna od tri koje se u Kantonu Sarajevu najbrže razvijaju i samim tim utiču na porast BDP-a.



Podsjetio je ovaj kanton donio Strategiju razvoja IT sektora, u prvim razredima osnovnih škola jedan od predmeta je informatika, gimnazije imaju informatička odjeljenja, u planu je formiranje IT fakulteta, a sve kako bi se olakšalo ovaj industriji i zaposlilo na hiljade mladih ljudi.



Rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija te rezidentna predstavnicu Razvojnog programa UN-a (UNDP) Sezin Sinanoglu i ambasadorica Švicarske u BiH Andrea Rauber Saxer također su naglasile važnost ovog događaja podsjećajući da ova industrija pomaže ekonomskom razvoju države.



Organizatori ovog sajma inovacija uručili su gradonačelniku Sarajeva Abdulahu Skaki "Viber stickere Grada Sarajeva", koje je uradio tim mladih dizajnera iz startup acceleratora Networksa.



Sajam se održava do 4. novembra, gdje će se mladi takmičiti i za finansijku svotu, ali ne samo to nego će im se pružiti mogućnost odlaska u veće centre i dobijanje većih investicija.



Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić jedan od zvaničnih partnera drugog regionalnog foruma inovacija Sarajevo Unlimited 2017.