HETA ASSET RESOLUTION u Bosni i Hercegovini objavljuje javni poziv svim pravnim licima za pružanje usluga iz oblasti računovodstva i finansijskog izvještavanja.

Angažman se odnosi na unos i kontrolu bankovnih izvoda na svakodnevnoj osnovi, knjiženje računa, unos podataka u računovodstveno-finansijski sistem, pripremu finansijskih izvještaja, kao i druge aktivnosti za koje se procjeni da su nužne u pružanju pune podrške neometanom radu Odsjeka za računovodstvo i finansijsko izvještavanje.Društvo očekuje angažman u trajanju od 40 sati sedmično, za koji će odabrani ponuđač biti plaćen temeljem mjesečnog paušala. Usluga će se pružati u prostorijama Društva. Period trajanja angažmana je predviđen do kraja kalendarske 2017. godine.Molimo sve zainteresovane za učešće u ovom javnom pozivu da dostave sljedeću dokumentaciju:• Rješenje o registraciji pravnog lica;• Uvjerenje o registraciji u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza – PDV;• Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID;• Lista referenci;• Potvrda o solventnosti;• Mjesečna naknada sa pripadajućim porezom iskazana u valuti BAMMolimo sve zainteresovane da nas u slučaju dodatnih pitanja kontaktiraju na +387 (0)33 706 016 ili 706 010 kao i email adresu: [email protected] Rok za dostavu ponuda je četvrtak, 05. januar 2017. godine do 15:00 sati.Ponuda sa traženom dokumentacijom može se dostaviti lično ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, na adresu HETA BiH, Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo sa naznakom: Ponuda – Pružatelj usluga iz oblasti računovodstva.Pravovremenim prijavama smatrat će se prijave dostavljene do četvrtka, 05. januara 2017. godine u 15:00 sati, odnosno preporučene pošiljke s poštanskim štambiljem zaključno s navedenim datumom.