Zvornička Alumina počela proizvodnju klasiranog suhog hidrata

Kompanija "Alumina" iz Zvornika osvojila je još jedan novi proizvod i uvrstila ga u svoj portfolio, a na inostrano tržište su početkom ove godine plasirane prve količine novog klasiranog suhog hidrata.

Očekuje se da u 2017. godini bude proizvedeno i renomiranim kupcima isporučeno oko 15.000 tona klasiranog suhog hidrata.



Glavni inženjer za glinice i hidrate sektora Razvoj Vladimir Damjanović kaže da su u okviru diverzifikacije proizvodnog programa, u drugoj polovini prošle godine u "Alumini" počele intenzivne aktivnosti na osvajanju proizvodnje klasiranog suhog hidrata.



"U okviru osnovnog projekta proizvodnje suhog hidrata, kao druga faza planirana je i realizovana proizvodnja klasiranih hidrata. Na objektu Kalcinacija instalirali smo opremu za klasifikaciju suhog hidrata, prije svega specijalni klasifikator, što omogućava proizvodnju više vrsta ovog proizvoda i na taj način osvajanje novih tržišta, što će osigurati našoj kompaniji još bolje pozicioniranje na tržištu", navodi Damjanović, dodajući da su trenutno razvijene dvije vrste klasiranih suhih hidrata.



Damjanović kaže da su prve isporuke klasiranog suhog hidrata u potpunosti ispunile očekivanja zapadnoevropskih partnera.



"Imali smo nekoliko zahtjeva za kvalitetom od strane naših klijenata. Ispoštovali smo sve parametre kvaliteta, tako da su nakon probnih uzoraka krenule i prve kamionske isporuke klasiranog suhog hidrata na tržište", istakao je Damjanović.



Plan je da se u ovoj godini proizvode oko 15.000 tona klasiranog hidrata, koji svoju primjenu ima u proizvodnji aluminijumovih soli, papira, kao punilo u proizvodnji plastike i kablova.



U toku su aktivnosti i na osvajanju proizvodnje mljevenog hidrata, što ujedno predstavlja treću i završnu fazu projekta. Na taj način bi se u potpunosti iskoristili proizvodni kapaciteti linije za sušenje hidrata koja, za sada, ima mogućnost proizvodnje od 35.000 do 40.000 tona godišnje.



"Sljedeća faza u nizu je mljevenje hidrata. To podrazumijeva ugradnju nove opreme, kojom će moći da se proizvodi širok spektar mljevenih hidrata. Podešavanjem procesnih parametara biće omogućeno da se dobijaju različiti kvaliteti mljevenih hidrata", kaže Damjanović.



Oprema za mljevenje hidrata je već nabavljena i prije nekoliko dana je stigla u fabriku. Na pogonu Kalcinacija u toku su završni radovi na instalaciji te opreme.



Do kraja februara trebalo da budu proizvedene probne količine mljevenih hidrata, saopćeno je iz kompanije "Alumina".