Nizak vodostaj rijeke Save te slojevi leda na pojedinim riječnim dijelovima donijeli su probleme Javnom preduzeću Luka Brčko. Brodovi do jedine međunarodne luke u Bosni i Hercegovini trenutno ne mogu doći, što negativno utječe na poslovni plan za prvi kvartal ove godine.

