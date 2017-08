Zatišje pred odlučujući sastanak: Bh. dobavljači normalno posluju s Konzumom i ne žele probleme

Foto: Arhiv/Klix.ba

Uoči zvaničnog sastanka Vjerovničkog vijeća Agrokora, koji će se održati 31. augusta, situacija glede Konzuma u Bosni i Hercegovini nije ništa složenija nego što je bila u proteklom periodu. Dug prema bh. dobavljačima veći je od 300 miliona KM, potražuje ih blizu 1.100 dobavljača i svaki od njih ima posebne interese.

Sastanak Vjerovničkog vijeća Agrokora zakazan je za 31. august, a na dnevnom redu je dokapitalizacija Konzuma u Bosni i Hercegovini i razdvajanje Mercatora, saznaje Klix.ba.



Šef pregovaračkog tima za razgovore s Agrokorom Miljenko Crnjac kazao nam je da smatra da će, ukoliko sve bude prema prijedlogu Ante Ramljaka, to biti dobro rješenje za Mercator i Konzum u Bosni i Hercegovini, a samim tim i za radnike i dobavljače.



"To bi stabiliziralo situaciju. Čekamo 31. august! U međuvremenu se ništa nije promijenilo, savjetovao bih svim dobavljačima da nastave normalno poslovati s Konzumom, jer bi bilo kakvi zastoji doveli do problema", poručio je Crnjac u kratkoj telefonskoj izjavi za Klix.ba.



Direktor kompanije Milkos Sarajevo Adin Fakić kazao nam je da u posljednje vrijeme predstavnici grupacije Teloptic, čija je Milkos najveća kompanija, nisu imali nikakav zvanični sastanak s predstavnicima Agrokora.



"Mi smo ranije dogovorili određene uslove saradnje, a ta saradnja funkcioniše onako kako je dogovoreno. Nadamo se da će ići u još boljem pravcu i da će doći do potpune stabilizacije kada je riječ o poslovanju grupacije Teloptic i Konzuma", istakao je Fakić.



Otkako je formirana Skupština dobavljača svi nastoje svoje interese ostvariti preko tog tijela, a specifično je što svaki dobavljač ima svoje interese. Ukupno ih je blizu 1.100, a svaki od njih je suočen s posebnom situacijom.



Ako je suditi prema tvrdnjama iz bh. privatnih kompanija, predstavnici Konzuma, uglavnom, ispunjavaju svoje obaveze prema dobavljačima.



"Ne u punom kapacitetu, ali ispunjavaju", kazao nam je jedan dobavljač, koji je izrazio želju da ne navodimo njegovo ime i prezime.