Vlada osigurala poticaj za malinare: Otkupne cijene malina u ZDK od 2,30 do 2,60 KM

U uredu premijera Zeničko-dobojskog kantona Miralema Galijaševića danas je održan sastanak na kojem je dogovoreno da će Vlada Zeničko-dobojskog kantona osigurati poticaj proizvođačima malina za 25 feninga po kilogramu.

Današnjem sastanku prisustvovali su ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona Himzo Smajić i predstavnici Udruženja poljoprivrednika ZDK.



S obzirom na to da su malinari u proteklom periodu održali nekoliko protesta kojim su izrazili nezadovoljstvo otkupnom cijenom, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, kako je i obećala, poticaj malinarima u odnosu na prošlu godinu kada je iznosio 0,15 KM po kilogramu, ove godine povećala je na 0,25 KM po kilogramu.



Premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević u izjavi za Klix.ba je kazao kako su ispunili obećanje i spasili malinarstvo po kojem je ZDK lider.



“Ove godine ćemo izdvojiti 700.000 KM za poticaje malinarima, a u odnosu na prošlu godinu poticaj je povećan za 15 feninga. Zeničko-dobojski kanton je lider u malinarstvu i mi ćemo učiniti sve da to sačuvamo”, kazao je Galijašević te dodao da su članovi Udruženja poljoprivrednika ZDK iskazali zahvalnost ovom odlukom Vlade.



Predsjednik Upravnog odbora Udruženja “Malina” Zavidovići Nihad Imširović je kazao kako je ovo najteža godina u malinarstvu u proteklih 15 godina.



“Ovo je najteža godina koju mi pamtimo, a malinarstvom se bavimo već 15 godina. Zajedničkim snagama zadruga i komunikacijom s nadležnim ministarstvima uspjeli smo ostvariti naš uspjeh”, kazao je Imširović.



Trenutne otkupne cijene malina iznose od 2,30 u Zavidovićima do 2,60 KM u Olovu bez poticaja općina.