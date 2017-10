Više od deset godina čitamo najave o gradnji elektrana koje bi u našoj zemlji iskoristile nemjerljivi potencijal vjetra. Elektroprivreda HZ HB prva je prešla s riječi na djela i na zapadnoj granici Bosne i Hercegovine, u Tomislavgradu, privodi kraju radove na izgradnji Vjetroelektrane Mesihovina.

