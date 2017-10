Više od 200 kompanija na poljoprivrednom forumu BiH i Turska

Mirko Šarović (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović kazao je na današnjoj pres-konferenciji da će sutra, 26. oktobra, u Sarajevu biti upriličen Poljoprivredno-poslovni forum Bosna i Hercegovina i Republika Turska.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović kazao je na današnjoj pres-konferenciji da će sutra, 26. oktobra, u Sarajevu biti upriličen Poljoprivredno-poslovni forum Bosna i Hercegovina i Republika Turska.

Na forumu je planirano učešće oko 200 domaćih i turskih kompanija, a događaj će otvoriti ministar Šarović i ministar za hranu, poljoprivredu i stočarstvo Republike Turske Ahmet Eşref Fakıbaba.



Šarović je podsjetio da je održavanje ovog velikog poslovnog foruma dogovoreno prije mjesec dana i da je namjera posvetiti forum samo poljoprivrednom sektoru, imajući u vidu da se on posljednjih godina značajno razvija, posebno kada je u pitanju razmjena roba i usluga te trgovina prehrambenim proizvodima.



Ministar je izrazio očekivanje da će se uzlazna putanja obima vanjskotrgovinske razmjene ovim forumom još povećati, dok će u fokusu interesiranja biti i moguće investicije jer postoji interes Turske u tom smislu, dok s bh. strane postoji interes za, izvoz mesa, jestivog ulja, brašna, voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda.



Šarović se osvrnuo i na dolazak povjerenika Vlade Republike Hrvatske za Agrokor Ante Ramljaka u BiH, kazavši da predstavnici Vijeća ministara BiH neće biti na sastanku s Ramljakom budući da se on planira sastati s predstavnicima Vlade Federacije BiH.



"U fokusu interesiranja je činjenica da je Sberbanka preuzela dionice od kompanija koje su u sastavu matičnog Agrokora. Tu se konkretno radi o Sarajevskom kiseljaku. Ukoliko se pokaže interes i bude potrebe moguće je da se susretne s nekim ministrima Vijeća ministara", pojasnio je Šarović.



Dodao je da fond dokapitalizacije Konzuma zbog ovih dešavanja nije ugrožen, a pitanje preuzimanje dionica je sasvim nešto drugo i radi se o prvostepenoj presudi te treba vidjeti da li će to biti pojedinačan slučaj, a i da li će ova presuda biti konačna.



Ministar Šarović je potvrdio da su on i entitetski premijeri Fadil Novalić i Željka Cvijanović dobili upozoravajuće pismo od direktora Sekretarijata Energetske zajednice Janeza Kopača u kojem su posebno upozorene entitetske vlade da BiH prijete nove sankcije na ministarskoj konferenciji koja bi u Prištini trebala biti održana u decembru.



To bi se moglo dogoditi zbog neispunjavanja obaveza iz "Trećeg energetskog paketa", odnosno neusvajanja već dogovorenog zakona o regulatoru električne energije i gasa, prijenosa i tržišta električne energije.



"Ove sankcije znače korak nazad i ponovno zaostajanje BiH u energetskom sektoru i kada je u pitanju električna energija i kada je u pitanju gas. Krajnje je vrijeme da realiziramo preuzete obaveze jer u suprotnom ovo je loša poruka za jedan od najboljih sektora u BiH", stav je ministra Šarovića.