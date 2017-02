Predstavnici Vijeća stranih investitora i Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH s čelnicima općine i BPK Goražde te goraždanskim privrednicima razmatrali su mogućnosti privlačenja stranih investicija na ovo područje, a prezentirani su im i privredni resursi ovog kraja.

Tokom posjete privrednim subjektima na lokalitetu industrijske zone Vitkovići investitori su se uvjerili da je Goražde dobar primjer ulaganja.



''Cilj posjete je da vidimo jednu vrlo uspješnu poslovnu, industrijsku sredinu kao što je Goražde, upoznamo se s privrednicima, predstavnicima vlasti i zajedno s kolegama iz FIPA-e promovišemo ovaj kanton i njegove potencijale te razmjenjujemo informacije i uspostavljamo saradnju'', ističe Sanja Miočević, izvršna direktorica Vijeća stranih investitora.



Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH ima za cilj da olakša priliv stranih ulaganja u BiH kroz saradnju s institucijama vlasti i investitorima te pružanje pomoći investitorima da uspostave kontakte s javnim i privatnim sektorom.



''Cilj nam je da se uspostavi još bolja saradnja s kantonom i općinama i da na jedan način zajedničkog sarađivanja dođemo do više informacija koje možemo proslijediti potencijalnim investitorima zainteresovanim da ulažu u BiH, da saznaju šta je to što Bosansko-podrinjski kanton i njegove općine nude i da ih razmotre kao investicionu lokaciju za svoje buduće investicije", kazala je Slavica Korica iz Agencije za unapređenje stranih investicija.



Naime, agencije mogu pomoći u promociji, ali i podršci ulaska stranih inevstitora na ovo područje. To je i prioritet u radu kantonalne vlade koja nastoji unaprijediti poslovno okruženje BPK Goražde.



''Znamo da u ovoj godini idemo s povoljnom kreditnom linijom reduciranja kamata u BPK i, u tom smislu, imat ćemo i određen fond sredstava. Ulazimo u priču stvaranja povoljnog investicionog okruženja, a to je projekat koji ćemo raditi zajedno sa Svjetskom bankom. Konačno, imamo potrebu da sve relevantne aktere privučemo na ovo područje, da ih uvjerimo u sve ono što BPK ima, da im pokažemo naše mogućnosti i potencijale i da i dalje intenzivno radimo na prezentaciji i privlačenju novih investicija", ističe Emir Oković, premijer BPK Goražde.



U BPK Goražde boravio je i predstavnik jednog od najvećih stranih investotora u BiH Messer BH-Gas/Messer Tehnoplin koji su ovdje već 20 godina te su investirali blizu 100 miliona KM. Njihova iskustva investiranja u BiH nisu najsjajnija, ali kako ističe Valentin Ilievski, generalni direktor kompanije, u BiH postoje sredine koje brzo i efikasno rješavaju probleme za ulazak stranog investitora. Ilievski ističe da BiH ima veliki razvojni i tržišni potencijal, ali da je potrebno unaprijediti postojeće poslovne procedure i ukupno poslovno okruženje s ciljem stvaranja što povoljnijih uslova.



"Za sve to ima jedno mjerilo. Kada vidite izvještaj Svjetske banke, BiH zauzima posljednje mjesto u Evropi što se tiče ambijenta za strane investitore i te stvari moraju se poboljšati", kazao je Ilievski.



On ističe da je Goražde dobar primjer stranih ulaganja te da se, uz ispunjavanje određenih uslova, na ovom prostoru mogu postići još bolji rezultati u pogledu stranih investicija.