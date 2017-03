Tekstilna industrija: Drastičan pad broja radnika i gubitak vlastitih proizvoda

Od prijeratnih više od 100.000 radnika u sektoru tekstila i obuće u Bosni i Hrcegovini do danas je ostalo oko jedne četvrtine.

Izjavio je to Feni predsjednik Sindikata tekstila, kože, obuće i gume FBiH Ramiz Omanović, koji je istakao da je drastičan pad broja radnika posljedica uništavanja privrede u toj djelatnosti s počinjanjem tranzicije i privatizacije.



Pojasnio je da su ti procesi u velikom broju slučajeva završavani stečajem i likvidacijom firmi, što je vidljivo iz podataka o gašenju 32 sindikalne organizacije, odnosno isto toliko fabrika.



Omanović je precizirao da je, po podacima Zavoda za statistiku FBiH, u oktobru 2016. u tom sektoru bilo zaposleno 21.415 radnika, a da je prosječna plaća iznosila 403 KM.



"Ključni problem predstavlja to što današnje bh. firme u djelatnosti tekstila, kože, obuće i gume nemaju svoj proizvod već su osuđene da rade tzv. lohn poslove, odnosno poslove dorade proizvoda za velike strane firme koje isporučuju sav materijal, a naši radnici prodaju samo svoju radnu snagu", naglasio je Omanović.



Naveo je da nekada prepoznatljive bh. firme, kao što su Borac Travnik, Aida, KTK ili Viteks, više ne postoje, a novonastale imaju potpuno drugačiji odnos i ne dopuštaju formiranje sindikata.



Omanović je rekao da su u tim firmama radnici često zaposleni na jedan do tri mjeseca i da mnogi bivaju otpušteni u periodima smanjenog obima posla.