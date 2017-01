Šarović: Utjecaj adaptacije SSP-a na tržište mlijeka procijenit ćemo polovinom godine

Proizvođači i prerađivači mlijeka sastali su se sa ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirkom Šarovićem kako bi pokušali naći zajedničko rješenje za negativne posljedice koje će ovaj sektor osjetiti nakon što na snagu stupi adaptirani Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Zaključak sastanka je da će zajedno raditi na uklanjanju problema i ublažavanju posljedica.

Mirko Šarović (Foto: Klix.ba)

Proizvođači i prerađivači mlijeka sastali su se sa ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirkom Šarovićem kako bi pokušali naći zajedničko rješenje za negativne posljedice koje će ovaj sektor osjetiti nakon što na snagu stupi adaptirani Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Zaključak sastanka je da će zajedno raditi na uklanjanju problema i ublažavanju posljedica.

"Sastanku je prisustvovalo ukupno devet mljekara i imali smo vrlo koristan i konstruktivan sastanak. Govorili smo o sistemu praćenja i upravljanja kvotama koje će u zemlju ući bez carina. Presjek utjecaja adaptacije SSP-a na tržištu napravit ćemo polovinom godine. Sa mljekarima u kontinuitetu odlično sarađujemo i tako će biti i ubuduće", kazao je ministar Šarović za Klix.ba.



Sastankom su zadovoljni i mljekari koji ističu da će biti pod najvećim udarom, ali da se nadaju rješenju.



"Moram reći da Ministarstvo veoma odgovorno postupa. Sam čin prezentacije potencijalnih dešavanja daje nam nadu da ćemo prevazići probleme. SSP je činjenica i to se neće i ne može promijeniti, dogovorili smo se da ostanemo u vezi i da radimo zajedno. BiH je nekada najviše izvozila u Hrvatsku, a danas se teško vraća na to tržište jer je došlo do velikih promjene na tržištu EU, a bh. privrednik je nekonkurentan. Ne treba paničiti, ali treba poduzeti nešto da se situacija ublaži", rekao je za Klix.ba Adin Fakić iz Udruženja mljekarske industrije BiH.



Fakić navodi da bh. vlasti nikada nisu pokazale da se poljoprivreda smatra strateškom granom, te da se poljoprivreda ne spominje ni u jednoj od šest oblasti Reformske agende u kojima se definišu prioriteti.



"Time se šalje poruka poljoprivrednicima da ta grana nije zanimljiva vlastima. Državne institucije propisuju strategije koje ne poštuju. Konkretan primjer je Srednjoročna strategija razvoja poljoprivrednog sektora u FBiH u kojoj je bilo planirano da se za poljoprivredu izdvoji 113,5 miliona KM, a cifra je ostala 65,7 miliona KM", kaže Fakić.