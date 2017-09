U Sarajevu je danas održan četvrti sastanak s Antom Ramljakom, hrvatskim povjeriteljem za Agrokor, a na temu Agrokora u BiH tokom kojeg se htjelo utvrditi koliko se uradilo u odnosu na planirane zaključke i dogovore krajem jula.

Ministar vanjske trgovine BiH Mirko Šarović je rekao kako je stanje bolje u odnosu na prvi susret početkom aprila ove godine. Stanje u Agrokoru i njegovim kompanijama u BiH on je nazvao stabilnim.



Poseban fokus je bio na pitanjima uposlenika, dobavljača te dokapitalizacije Konzuma od strane kompanije Ledo i Sarajevskog kiseljaka čime ove kompanije preuzimaju kontrolu nad firmom.



"Više neće biti otpuštanja radnika, Velpro ulazi u fazu likvidacije, ali svi njegovi radnici su zbrinuti, jedan dio je prešao u Konzum, drugi su dobili otpremnine, ali očekivanja su da velikih otpuštanja neće biti i da će se fluktuacija radne snage svesti na prirodni odliv i pojedinačna otpuštanja", rekao je Šarović.



Preuzimanje dijela Konzuma neće utjecati na buduće poslovanje brendova Ledo i Sarajevski kiseljak, rečeno je nakon sastanka. Već je preuzeto 25 od 83 prodajna objekta Konzuma, a sve će se završiti krajem septembra. To se ostvaruje po planu Ramljaka kako je to najavio prije mjesec dana.



"Moj fokus i prioritet nije više situacija u BiH jer je ona stabilizirana i Mercator se vraća u BiH i preuzima svoje trgovine. Smirit ćemo situaciju s dobavljačima koji će dobiti i naplatiti svoja potraživanja, naši kupci će i dalje imati traženu robu u našim trgovinama, a zaposlenici neće strahovati za svoja radna mjesta", rekao je Ramljak.



Naveo je i kako je likvidacija Velproa bila loša, ali nužna stvar te da su otpušteni radnici ipak zbrinuti.