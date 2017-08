Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović sastao se danas s ministrom prehrane, poljoprivrede i stočarstva Republike Turske Ahmetom Eşrefom Fakıbabom te su najavili veliki biznis forum iz oblasti poljoprivrede do kraja ove godine u Sarajevu.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović sastao se danas s ministrom prehrane, poljoprivrede i stočarstva Republike Turske Ahmetom Eşrefom Fakıbabom te su najavili veliki biznis forum iz oblasti poljoprivrede do kraja ove godine u Sarajevu.

"Iskoristili smo priliku da porazgovaramo o nekoliko važnih tema. Turska je jedan od najvažnijih vanjskotrgovinskih partnera BiH. Obim razmjene u 2017. godini iznosit će 700 miliona dolara, odnosno u ovom trenutku, za prvih šest mjeseci taj obim je veći od 650 miliona. U tom smislu možemo reći da je Turska među šest-sedam najvažnijih bh. partnera. Jednu trećinu poljoprivrednih proizvoda i hrane BiH izvozi u Tursku. Imamo suficit jer izvozimo hrane i poljoprivrednih proizvoda blizu 300 miliona KM, a uvozimo nešto više od 50 miliona (2016. god.)", saopćio je Šarović.



Dodao je da je za BiH posebno važan izvoz jestivog ulja, sirovog ulja, šećera, glutenskog šećera, mesa, brašna i drugih žitarica. Ipak, ti potencijali nisu iscrpljeni.



"Ministar Fakibaba je predložio da tokom godine, u posljednja tri mjeseca 2017. godin, u Sarajevu organizujemo veliki biznis forum iz oblasti poljoprivrede, gdje bi učesnice bile firme iz BiH i Turske, banke, druge institucije važne u ovom sektoru kako bismo unaprijedili saradnju i dostigli obim razmjene od milijardu dolara za 2-3 godine, kao što je to planirano", rekao je Šarović.



Turski ministar bio je zadovoljan plodnim susretima s bh. zvaničnicima.



"BiH je za cijelu regiju od ključne važnosti i pridajemo joj najveći značaj. I ja vjerujem da ćemo veoma brzo ostvariti cilj u oblasti rasta trgovinske razmjene. I naš je cilj da u ovoj našoj razmjeni to osjeti svaki građanin BiH te da to utječe na njegov standard i prosperitet. Jedan od indikatora je i rasprostranjenost Ziraat banke u BiH, projekti TIKA-e i drugi", istakao je Fakibaba i za sutra najavio susret eksperata iz obje zemlje, a do kraja godine i biznis forum iz oblasti poljoprivrede.