O izvoru kisele vode u Kiseljaku postoje zapisi srednjovjekovnih putopisaca i historičara još iz 1530. godine u kojima govore o čudesnoj vodi koja se upotrebljava kao lijek i šalje u bocama po cijelom svijetu. Nekoliko stoljeća nakon toga, 1891. godine, počinje raditi fabrika u kojoj su se punile boce i slale širom Evrope. Ta fabrika nakon više od stoljeća i dalje uspješno radi, a svoje proizvode izvozi širom svijeta.

Sarajevski kiseljak d.d. je najveći proizvođač mineralne vode u BiH koji iza sebe ima više od 125 godina tradicije. Od 2000. godine kompanija se nalazi u koncernu Agrokora. Ekipa portala Klix.ba posjetila je postrojenja ove kompanije u Kiseljaku, iz kojih osvježavajuća bezalkoholna pića odlaze čak do Australije i SAD-a.



Predsjednik Uprave ove kompanije Tomislav Slišković kazao je kako uspjeh ne dolazi preko noći, već je iza toga puno učenja, prepoznavanja prilika, ulaganja i prilagođavanja.



"Sarajevski kiseljak postoji više od 125 godina i za sve ovo vrijeme prošao je kroz mnogobrojne transformacije koje su mu omogućile da postane lider na tržištu i sinonim za kvalitet proizvoda. Kroz sve ove godine, a naročito od 2000. godine kada smo postali dio Agrokor koncerna, mnogo je investirano u modernizaciju i unapređenje procesa proizvodnje, edukaciju mladog kadra i razvoj vlastite distributivne mreže. U naše poslovanje uvedeni su ISO standardi prema normama ISO 22000:2005 i ISO 14001:2004, koji su potvrdili našu kontinuiranu brigu o kvalitetu proizvoda i poslovnih procesa te zadovoljstvu klijenata, uz poštovanje visokih ekoloških standarda i načela održivog razvoja. U konačnici sve ovo je ključ našeg uspjeha, s tim da moram naglasiti zasluge stručnog menadžmenta, sinergiju sa kompanijama Agrokor koncerna, jaku distributivnu mrežu i kontinuirano jačanje i ulaganje u naše zaposlenike", rekao je Slišković za Klix.ba.



Uprkos turbulencijama na svjetskom pa i domaćem tržištu, koje je izazvala ekonomska kriza, a potom i druge nedaće, Sarajevski kiseljak je ostao u vrhu uspješnih kompanija te je unaprijedio svoju ponudu.



"Da biste uspjeli neophodno je prilagođavati se situaciji koja je na tržištu. Uzimajući u obzir našu dugogodišnju tradiciju poslovanja i iskustvo u ovoj industriji jednostavno smo nastojali trenutne izazove pretvoriti u prilike. Promišljena ulaganja u modernizaciju, razvoj i nove tehnologije osigurali su da Sarajevski kiseljak postane najveća i najmodernija punionica mineralne vode te jedan od predvodnika savremenog načina poslovanja i proizvodnje u BiH", kazao je Slišković.



Iza uspjeha i novih proizvoda stoje stručni radnici koji predano rade svoj posao. Predsjednik uprave ističe kako su upravo zaposlenici ti koji doprinose uspjehu kompanije. Trenutno je u ovoj firmi širom BiH zaposleno 320 osoba, a tokom sezone se taj broj povećava



"Ponosno mogu reći da mi imamo kompetentne i angažovane radnike zahvaljujući kojim smo u vrhu. Jedan od fokusa nam je svakako zapošljavanje mladog i obrazovanog kadra te kao što sam istakao puno ulažemo u njihov razvoj i edukaciju, što se zaista pokazuje kao odlična praksa i višestruko se vraća. Motiviranost radnika govori da su zadovoljni svojim statusom u kompaniji, visinom plata kao i ostalim pravima koje ostvaruju, a tome u prilog ide i to da smo jedan od najpoželjnijih poslodavaca u BiH prema istraživanju portala Posao.ba", rekao je Slišković.



Konkurencija raste i iz godine u godinu pojavljuju se novi proizvodi drugih kompanija koji im pariraju. Ipak, to ih ne zabrinjava već ih podstiče da uče i budu još bolji.



"Mi pratimo globalne trendove te ih prilagođavamo našim potrošačima. Povezanost potrošača s našim brendovima npr. Sarajevski kiseljak, Sky i naročito Sensation govori da mi imamo proizvode koji su prvi izbor kupaca. Vrhunski kvalitet i okus proizvoda, snaga naših brendova te lojalnost potrošača su ono što nam daje prednost u odnosu na konkurente", istakao je predsjednik Uprave Sarajevskog kiseljaka.



Najtraženiji proizvod u BiH, regiji i svijetu je prirodna mineralna voda Sarajevski kiseljak koja se po kvalitetu svrstava među najbolje prirodne mineralne vode u svijetu, čemu svjedoče i međunarodna priznanja za kvalitet i okus. Upravo je to naš najtraženiji proizvod, kako na domaćem, tako i na inozemnim tržištima. Nakon nje je Sensation, sok koji je izazvao "opće ludilo" kada je izašao na tržište i oborio rekorde potražnje, i gazirani sokovi Sky. Ono što će obradovati kupce jeste da Sarajevski kiseljak priprema novine u 2017. godini.



"Prošla godina bila je zaista obilježena mnogobrojnim poslovnim izazovima, no to nas je potaklo da budemo inovativni i odgovorimo potrebama tržišta na pravi način. Mogu reći da je, kako u proizvodnji, tako i u prodaji, ovo jedna od najuspješnijih poslovnih godina. U prethodnom razdoblju uspostavljena je nova PET linija za čije su potrebe instalirani, prošireni i nadograđeni dodatni proizvodni, energetski i skladišni kapaciteti, a istovremeno su realizirane znatne investicije u zaštitu okoliša. U narednoj godini nastavit ćemo ovim koracima. U planu je svakako razvoj i lansiranje novih okusa za neke od naših brendova. Istovremeno, u pripremi je dosta marketinških aktivnosti i iznenađenja za naše kupce", poručio je Slišković.



Sarajevski kiseljak svoje proizvode izvozi u Hrvatsku, Srbiju, SAD, Crnu Goru, Makedoniju, Švedsku, Holandiju i Australiju. U 2015. godini prodali su 150 miliona litara pića, od koje su zaradili 43 miliona eura.