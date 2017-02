Sajamske manifestacije doprinose poslovanju Privrednog grada Skenderija

Amer Kapo (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Privredni grad Centra Skenderija nekada je bio jedan od glavnih centara privrede u Sarajevu, razvojem novih tržnih centara došlo je do smanjenja obima posla i broja posjetilaca, ali se menadžment tog centra trudi popraviti stanje.

Direktor Centra Skenderija Amer Kapo naveo je danas na konferenciji za medije da je trenutna popunjenost kapaciteta Privrednog grada 75 do 80 posto, što je porast u odnosu na period prije godinu dana kad je iznosila 40 do 50 posto.



"Naravno, to još nema finansijski efekt jer smo omogućili da se prva tri mjeseca zakup plaća samo jedna KM kirije. Za mlade ljude imamo posebne pogodnosti. Društveno smo odgovorni, ne želimo da nam prostor stoji prazan. To je neka naša vizija, a sigurno će se to isplatiti u godinama koje dolaze", kazao je Kapo.



Vjeruje da i održavanje sajamskih manifestacija u Centru Skenderija umnogome doprinosi i doprinosit će većoj posjeti Privrednom gradu. Za ovu godinu planirano je šest specijaliziranih sajamskih manifestacija, a cilj je dvanaest sajmova (svaki mjesec po pet dana) u godini.



Privredni grad KJP Centar Skenderija d.o.o. raspolaže s 274 poslovna prostora, koji su pokriveni fizičkom zaštitom, videonadzorom i protivprovalnim sistemom.