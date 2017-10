Revizija pokazala da Agrokorove kompanije vrijede blizu 2,6 milijardi KM manje nego što je prikazivano

Povjerenik Republike Hrvatske za Agrokor Ante Ramljak je na današnjoj konferenciji za medije predstavio rezultate revizorskih izvještaja provedenih u kompanijama koncerna Agrokor, kazavši da je revizija obuhvatila 27 društava u Hrvatskoj i po tri u Bosni i Hercegovini i Srbiji.

Foto: Index.hr

Ramljak je predstavio revidirane finansijske izvještaje operativnih kompanija Agrokora za 2016. godinu, napomenuvši odmah na početku da neće prezentirati konsolidirane podatke, kao i podatke za Agrokor d.d."Radilo se vrlo intenzivno posljednjih pet mjeseci na ovim izvještajima. Poznato je da je Agrokor kao grupa jedan vrlo kompletan sistem. Nije sve bilo lako raspetljati u kratkom roku. Došli smo do rezultata za koje svi vjerujemo da su realni, koji odražavaju realnu vrijednost kompanije", poručio je Ramljak.Saradnici koju su s Ramljakom radili u proteklom periodu su Vlado Bošnjak, njegov savjetnik i Ines Lozić, članica uprave Konzuma zadužena za finansije."Revizija koja je urađena je obuhvatila 27 društava u Hrvatskoj i po tri u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Cijela revizija obuhvata 99 posto grupnog prihoda", poručio je Ramljak.Napomenuo je da je Konzum u 2016. godini imao neto gubitak od milijardu i 859 miliona kuna, a da je u 2015. godini imao gubitak od milijadru i 407 miliona kuna."Ukupan kapital ovih divizija je gubitak izvan visine kapitala, od čega je kod Konzuma ta brojka 7 milijardi i 417 miliona kuna. Ako se vratimo u 2015. godinu tu isto vidimo da je Konzum imao pozitivni kapital, nakon svih ispravki vrijednosti, 5 milijardi i 38 miliona kuna", istakao je Ramljak.Istakao je da je prema svim njihovim izračunima vjerovatno da je Konzum imao gubitak iznad visine kapitala sve ove godine do 2014. godine, ali sigurno i u toj godini."U poljoprivredi imamo bolju situaciju. Ukupni je kapital 3 milijarde i 918 miliona kuna", rekao je Ramljak, dodavši da je pokazao ispravljene vrijednosti koje su ispravljane uglavnom u Konzumu.Istakao je kako je ukupan kapital Konzuma negativan, ali to ne znači da je Konzum kao kompanija na operativnoj strani loše poslovao."Ovo je rezultat otpisa koji se godinama sakupljao i sada krećemo s čistim računima. Konzum je imao na operativnoj strani manju dobit nego što je bila prikazivana, ali to nije razlog zbog čega je Agrokor došao u problem", napomenuo je Ramljak.Dodao je kako se najveći dio odnosi na vrijednost udjela i poslovanja IDEA-e u Srbiji, koja je u 2014. godini prepuštena bez naknade Merkatoru."Sve ono što je knjiženo kao imovina nije pratilo računovodstvene standarde. 10 milijardi kuna ispravke vrijednosti je ključna brojka. Ja neću govoriti da li je došlo do zakonskih ili nezakonskih nepravilnosti", kazao je Ramljak.Dodao je da nije njihovo bilo da utvrđuju zakonske nepravilnosti."U vezi s ovim što smo danas prezentirali, ne mogu vam reći da li ćemo podnositi kaznene prijave zbog poslovanja", istaknuo je Ramljak.Na konferenciji je istaknuto da je veliki segment koji je doveo do velikih razlika u prikazivanju kapitala to što je imovina vrednovana bitno duže nego što je mogla trajati i da su te stavke zahtijevale velike korekcije."Glavni generator iskaza promjena vrijednosti koje su se dogodile u Konzumu je proizašao iz testa vrijednosti imovine, odnosno testa na umanjenje vrijednosti imovine", pojasnila je Lozić, zadužena za finansiranje Konzuma.Napomenula je da se neke stavke ne mogu dovesti u direktnu vezu sa stvarnim ulaganjima u te kompanije, kao što je kapitalizacija troškova u prethodnim razdobljima.Ramljak je rekao da nije bilo lex Agrokora da bi sad razgovarali o otvaranju stečaja Konzuma.