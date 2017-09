Remontni zavod Hadžići napravio prvi bh. ručni bacač

Tehničko-remontni zavod (TRZ) Hadžići izradio je prvi bh. ručni bacač RPG 7 MX2 kalibra 40 milimetara.

"Ovaj proizvod je napravljen na osnovu odobrenja Vlade Federacije BiH i dokumenata i ovlaštenja kojima Zavod raspolaže. U razvoju je učestovalo niz stručnjaka, ljudi koji su zaposleni u Remontnom zavodu i, eksterno, profesora i naših penzonisanih radnika u namjenskoj industriji, koji su van stroja sada, ali su se stavili na raspolaganje da pomognu Remontnom zavodu", kazao je za Fenu direktor Tehničko-remontnog zavoda iz Hadžića Meho Rekić.



Naglasio je da su nakon analiza tržišta došli do zaključka i donijeli odluku da je ručni raketni bacač proizvod koji može da se razvije u Zavodu, koji može da uspije i koji je tražen na tržištu.



"Učinili smo sve da to napravimo u kratkom roku i u vremenu od šest do osam mjeseci uspjeli smo razviti i izvršiti sva testriranja po NATO-ovim standarima, zajedno sa stručnjacima i ljudima koji se razumiju u ovu tehnologiju i napravili prototip, odnosno seriju spremnu za prodaju. Danas smo spremni da nastupamo na tržištu i u međuvremenu imamo puno upita, koji se odnose na prodaju naših proizvoda širom svijeta", istakao je Rekić.



Dodao je da je ovo proizvod za izvoz i da se ne radi se za bh. tržište, bar za sada. Za bh. tržište kupac mogu samo da budu Oružane snage, odnosno Ministarstvo odbrane BiH.



Kazao je da je u ovom projektu radilo pet firmi te da je želja bila da naprave kompatibilni proizvod koji mogu da rade i druge bh. fabrike namjenske industrije. Osim Tehničko-remontnog zavoda Hadžići uključena je bila i firma "Zrak", koja je radila optiku, te firme "Pretis", "Vitezit" i "Binas" koje će raditi granate za ovaj ručni bacač.



"To je pet fabrika koje će biti uključene u samo jedan proizvod, a svaka od fabrika ima određeni broj ljudi koji će se zaposliti u tom dijelu i to će činiti veliki broj, čak i 500 ljudi", istakao je.



Napomenuo je da Zavod ima podršku Vlade FBiH i resornog ministarstva te da će nakon potpisivanja prvih ugovora biti neprepoznatljiv u pozitivnom smislu.



"Ovdje će biti još veći broj zaposlenih, doći će do obnavljanja infrastrukture, pogona, stavljanja u funkciju svega onoga što znamo i umijemo, a naša snaga jeste u znanju naših ljud, inžinjera koji su ovdje dugo godina proveli radeći, od 1955. godine kada je Zavod osnovan", rekao je Rekić



Govoreći i proizvodnji na godišnjem nivou, naglašava da je planirano da se godišnje proizvede 10.000 ručnih bacača. Napominje da imaju kupce za ovu vrstu proizvoda te da se radi o inostranim kupcima, a da upita ima s raznih strana svijeta.



Remontni zavod Hadžići osim proizvedenog ručnog bacača, ima još jedan proizvod a to je padobran za osvjetljavajuće minobacačke mine 120, 80 i 60 milimetara.



"To smo razvili u kratkom roku, u mjesec dana smo i nabavili materijal, uradili razvoj i radili ispitivanje na poligonu fabrike 'Pretis', gdje je uspješno testiran i imamo taj proizvod", kazao je.



Govoreći o planovima Zavoda ističe je da je jedan od projekata razvoj AGL-a, a to je nitroglicerinska puška i mitraljez koji koristi municiju 40 milimetara koji proizvodi "Binas".



"Želimo da budemo kompatibilni s njima da oni proizvode municiju, a mi ćemo proizvoditi naoružanje i to će biti u narednom periodu. Dobili smo za to odobrenje Vlade FBiH i ući ćemo u iduću godinu s tim razvojem i mislim da ćemo iduće godine i završiti i početi proizvodnju te vrste naoružanja", kazao je Rekić.



Inžinjeri Remontnog zavoda Hadžići rade i na pravljenju tzv. pametnog odijela, koje će moći koristiti rudari kada su u rudnicima, a koje će omogućavati da u svakom momentu se može znati gdje se nalazi, kakve su njegove životne funkcije i stanje njegovog tijela.



"'Pametna' odijela radimo u dvije varijante, jedna varijanta će biti za civilni sektor, a jedna za vojni. Za civilni sektor, u slučaju ako radimo s radnicima rudari imaju određene senzore na svojim odijelima i ukoliko dođe do neke nezgode u svakom momentu bi se znalo gdje su ljudi, da li su živi, kakva je njihova životna funkcija", pojasnio je on, napominjući da je cilj bio da se razvije i ta tehnologija.



Po njegovim riječima, ovaj proizvod će biti plasiran i na bh. tržište a onda i inostrano, koje također traži takvu vrstu tehnologije.



Rekić napominje da će bh. rudnici moći sebi priuštiti ta odijela i senzore jer neće biti puno skupa.



"Nastojat ćemo da se prilagodimo bh. tržištu i za potrebe bh. tržišta spremni smo da radimo bez ikakve zarade, čisto da pokrijemo troškove", istakao je direktor Tehničko-remontnog zavoda iz Hadžića Meho Rekić.



Osnovna djelatnost Remontnog zavoda jeste remont i održavanje borbene tehnike, ističe Rekić i dodaje da je Zavod u pregovorima s Ministarstvom odbrane BiH gdje pokušava da uspostavi saradnju i napravi sporazum o redovnom održavanju borbene tehnike, remonta, modernizacije vozila u Ministarstvu odbrane i Oružanih snaga da bi bili spremni za djelovanje u bilo kom momentu.



"Uvjet za ulazak u NATO jeste osposobljeni Remontni zavod koji može da drži mobilne Oružane snage bilo koje države. Nadam se da ćemo imati puno tih razgovora te da ćemo vrlo brzo uspjeti iskoračiti velikim korakom i da napravimo neki dobar pomak kada je ovo u pitanju", kazao je Rekić.