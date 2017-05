Regionalni energetski forum (REF) danas je zvanično otvoren u Tuzli. Prilika je ovo da više od 150 stručnjaka razgovaraju o aktuelnim temama u oblasti energetskih politika, primjeni novih tehnologija, kao i pravcima razvoja energetike općenito.

Regionalni energetski forum (REF) danas je zvanično otvoren u Tuzli. Prilika je ovo da više od 150 stručnjaka razgovaraju o aktuelnim temama u oblasti energetskih politika, primjeni novih tehnologija, kao i pravcima razvoja energetike općenito.

Na dvodnevnom forumu koji se po treći put održava u Tuzli učestvuju stručnjaci iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Kine, Finske, Poljske, Njemačke, Belgije, Austrije i Bosne i Hercgovine.



"Mnogo se konferencija, događaja i foruma održava u BiH i regionu, postoji mnogo iskazanog interesovanja za investicije, a velikih organizovanih investicija nema. Očigledno je da nešto u sistemskom smislu nije u redu. Ako se svugdje spominje da je u regionu, a posebno u BiH, energetika oblast u kojoj ima interesa da se investira, a ne dolazi do realizacije projekata, onda nešto strukturno nije kako treba", kazao je u ime REF-a prof. dr. Mirza Kušljugić te dodao:



"To zahtjeva da se u širi kontekst stavi šta su te investicije koje se očekuju, odnosno da se stavi u kontekst regulative Evropske unije, ekonomske snage regiona, novih tehnoloških rješenja. Ciljna grupa foruma su pored inžinjera i ekonomisti te pravnici. Ovaj put to se oslikava i sa izlagačima. Energetski sektor je potrebno multidisciplinarno posmatrati jer drugačije više ne može."



Predstavnici elektroenergetske industrije, regulatornih agencija, vladinih institucija, akademske zajednice, specijalizovanih istraživačkih i stručnih organizacija, proizvođača opreme i inžinjering kompanija danas i sutra raspravljat će o ključnim izazovima energetske tranzicije i razvoja elektroenergetskog sektora.



"U okviru energetske tranzicije veoma je važno istaći da nisu uključeni samo proizvođači električne energije, jer su tu i potrošači. To je novi interes EU, a naša ideja je da budemo malo ispred vremena, da to što prepoznamo kao promjene koje dolaze prenesemo sa stručnog stanovišta na okruženje, ali sa tri potporna cilja – ekonomija, pravo i tehnika", izjavio je prof. dr. Slavko Krajcar iz Zagreba.



Pod okriljem REF-a bit će realizirana i tri tematska foruma na temu "Implementacija Sporazuma o energetskoj zajednici u novim okolnostima", zatim "Velika ulaganja u nove energetske objekte na Zapadnom Balkanu" te "Potrošnja energije, sigurnost snabdijevanja i integracija u tržišta električne energije jugoistočne Evrope".



Moto ovogodišnjeg REF-a je da svaka strateška odluka u oblasti energetike sa sobom nosi rizik.



"Ne postoje investicije bez rizika sa tim iznosom, ali najveći rizik je ne donijeti nikakvu odluku. To je stanje koje oslikava region u zadnjih pet do šest godina. Postoji jedan vremenski okvir koji daje predah od ekonomske krize. Naime, od 2009. godine potrošnja električne energije stagnira, a da nije tako kolokvijalno region bi već bio u mraku, odnosno bio bi veliki uvoznik električne energije", rekao je Kušljugić.



Na putu energetske tranzicije prema Krajcarovom mišljenju na skali od jedan od pet Hrvatska dobija slabiju četvorku, dok Kušljugić ističe da BiH po ovom osnovu još uvijek ne može biti ocjenjena, jer, uslovno rečeno, nije izašla na ispit.



Kušljugić naglašava da je energetska tranzicija u glavama Bosanaca i Hercegovaca već počela, međutim to ne znači njeno sprovođenje.



"Elektroenergetski sistem bivše Jugoslavije je projektovan i osmišljen '70-ih godina. Velika je stvar da je dosad uspio zadovoljiti potrebe industrije i okruženja, ali ovakav sistem ne može da nastavi sa radom, barem ne može ukoliko imamo namjeru da uđemo u EU", zaključio je Kušljugić.