U hotelu B&M u Livnu u subotu je svečano potpisan ugovor o partnerstvu o izgradnji VE Široka Draga i početku istražnih radova potrebnih za izgradnju reverzibilne Hidroelektrane RHE Široka Draga na području Kamešnice, saopćeno je u ponedjeljak iz Službe za odnose s javnošću Vlade Livanjskog kantona.

Ugovor o partnerstvu potpisali su predsjednik Uprave firme IMRES smart greenergy d.o.o. iz Livna Pero Vrdoljak i predsjednik Uprave firme Enprode iz Istanbula Yüksel Güler.



Potpisivanju partnerskog ugovora, između ostalih, prisustvovali su predsjednik Vlade Livanjskog kantona Ivan Jozić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlade HBK Ivica Brešić i predsjednik Općinskog vijeća Tomislavgrad Luka Krstanović.



Prema potpisanom ugovoru, firma iz Istanbula projektirat će i finansirati projekt do izgradnje vjetroparka na Kamešnici kod prijevoja Široka Draga, na granici između općina Livno i Tomislavgrad, a već je počela izgradnja pristupnog makadamskog puta do lokacije u dužini od 9 km.



Na temelju dosadašnjih istraživanja i elaborata predviđen je 51 megavat instalirane snage, a u ugovoru je potpisan i početak istražnih radova na projektu reverzibilne hidroelektrane Široka Draga koja bi vodu iz Buškog jezera pozajmljivala i dizala na drugo jezero na nadmorskoj visini od 1.050 metara. Po potrebi bi se voda vraćala u Buško jezero i u povratku vode proizvodila bi se električna energija.



Kapacitet reverzibilne hidroelektrane imao bi instaliranu snagu kapaciteta 1.120 megavata instalirane snage i bila bi najveća takva reverzibilna hidroelektana u jugoistočnoj Evropi, a služila bi za balansiranje mreže električnog napona za taj dio Evrope, pa i za cijelu Evropu.



Do ovoga se, kako je navedeno, došlo u razgovorima i dogovorima s evropskim prijenosnim sistemom za električnu energiju ENCOI i pod pokroviteljstvom neprofitabilne organizacije CREM Evrope.



Investiciju, čija je vrijednost milijardu i 600 miliona eura, osigurala je firma Enprode iz Turske. U realizaciji ovog projekta bilo bi zaposleno do 3.000 ljudi, a nakon završetka projekta posao bi dobilo 50-ak visokoobrazovanih osoba s tehničkim smjerovima.



Gradnja bi trebala trajati između 3 i 5 godina, a prije početka realizacije projekta trebaju najprije početi geodetska ispitivanja i kartografiranje terena u omjeru 1:500 i 1:1000.



"Ono što je nama bitno jeste da su već neki ljudi u tu domaću tvrtku uposleni i da se već investira i konkretno radi na terenu. Prezentirano je da bi čak do 3.000 ljudi bilo zaposleno u takvim projektima. Idemo korak po korak i ono što nas zanima kao lokalnu Vladu to su i doprinosi i uplate u budžet u vidu različitih koncesija, koje ne bi bile male na ovakav promet u prezentiranom projektu“, kazao je nakon potpisivanja ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi HBK Ivica Brešić.



Predsjednik Uprave IMRES smart greenergy d.o.o. iz Livna Pero Vrdoljak istaknuo je kako se na tome počelo raditi prije 8-9 godina te da sada dolazi do realizacije.



"Lokalna zajednica imat će jako puno dobiti. Bit će osiguran stabilitet opskrbom električne energije, a imat će i veliki udio u dobiti od proizvodnje električne energije", kazao je Vrdoljak.



Predsjednik Uprave firme Enprode iz Istanbula Yüksel Güler izjavio je novinarima kako je lokacija za ovaj projekt jedinstvena i da je tu ogroman potencijal za proizvodnju električne energije za kojom je velika potražnja u susjednim državama, navodi se u saopćenju.