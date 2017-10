Promo / Oracle spreman pružiti pomoć oko Uredbe EU o opštoj zaštiti podataka (GDPR)

Udaljeni smo samo godinu dana od najsveobuhvatnije promjene u evropskoj politici zaštite podataka u zadnjih nekoliko decenija. Kada Uredba EU o opštoj zaštiti podataka (GDPR) stupi na snagu u maju 2018. godine, ona će zamijeniti postojeću Direktivu o zaštiti podataka i sve nacionalne zakone koji su usvojeni uz nju, podižući regulatorne standarde za zaštitu podataka širom regiona.

Preduzeća su postala kustosi koji čuvaju podatke o kupcima, a GDPR šalje jasnu poruku da je i njihova obaveza da koriste ove informacije u najboljem interesu njihovih klijenata. Kompanije koje se ne budu pridržavale GDPR-a će se suočiti sa oštrim kaznama, u nekim slučajevima do 4% njihovog globalnog prometa, a svi znaci ukazuju na stroge kazne nakon stupanja uredbe na snagu.Izazov u ovom smislu je da će neke kompanije, da bi se pridržavale GDPR-a, biti prinuđene da naprave značajna poboljšanja u načinu na koji upravljaju podacima i obezbjeđuju lične podatke, iako ni jednom od ove dvije stavke ranije nisu morali upravljati na vrlo striktan način.Preduzeća shvataju hitnost ove situacije - 91% kompanija u Njemačkoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji su zabrinute u pogledu svoje sposobnosti da se pridržavaju GDPR-a - ali više od 70% nije ni blizu spremno za promjenu. Još gore, Gartner je iznio predviđanje da 50% kompanija na koje GDPR ima uticaj neće postići potpunu usklađenost do kraja 2018. godine, sedam mjeseci nakon stupanja zakona na snagu.Kompanije koje još nisu preduzele mjere za ispunjavanje odredaba GDPR-a očekuje naporna borba. Regulativa od 150 stranica će uticati na praktično svaku glavnu globalnu organizaciju, pored onih koje posluju isključivo u EU, i zahtijevaće veliki napredak u načinu na koji se upravlja podacima.Zaštita nije potrebna samo za podatke o kupcima. Podjednako je važno za preduzeća da osiguraju da njihovi IT sistemi i baze podataka mogu izdržati napade i da njihovi ljudi upravljaju osjetljivijim informacijama na savjesniji način. Prelazak na GDPR se u jednakoj mjeri tiče i poboljšanja ljudskog faktora i procesa, koliko se tiče zaštite informacija.Preduzeća imaju resurse na raspolaganju da ih vode kroz ovu promjenu. Prodavci IT usluga i opreme, uključujući i Oracle, preuzeli su vodeću ulogu u pružanju pomoći kompanijama da prilagode svoju sigurnosnu arhitekturu zahtjevima GDPR-a. Na praktičnijem nivou, advokatska kompanija DLA Piper koja djeluje na globalnoj razini razvila je mobilnu aplikaciju koja korisnicima, na njihov zahtjev, omogućava pristup cjelokupnom tekstu GDPR-a. Aplikacija također povezuje članove iz nove regulative sa odgovarajućim članovima iz Direktive EU o zaštiti podataka, što olakšava brendovima da utvrde šta tačno treba da promijene u svojim postojećim modelima.Bez obzira na to da li odluče da koriste ove resurse ili da samostalno provedu potrebne aktivnosti, odbrojavanje do uvođenja GDPR-a je u svojoj konačnoj fazi i preduzeća ne mogu sebi priuštiti da izgube više vremena. Burna 2016. i početak 2017. godine su možda privremeno odvratile pažnju sa globalnog fokusiranja na privatnost podataka, ali vlade i potrošači nisu ništa manje nepopustljivi u pogledu potrebe za promjenama, a preduzeća se moraju pripremiti za ispunjavanje ovih očekivanja.