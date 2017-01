Obećanja ludom radovanja: FBiH četiri godine bez kilometra autoputa

Gradnja autoputa u FBiH je od kraja 2014. skoro u potpunosti blokirana, a sigurno je da nakon 2015. i 2016. nove kilometre autoputa nećemo dobiti ni u 2017. i 2018. godini.

Foto: Arhiv/Klix.ba

