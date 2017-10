Mate Rimac: Ljudi su mi na prvom mjestu, sprečavamo da Hrvati idu iz zemlje

Hrvatski poduzetnik Mate Rimac (29), čija kompanija vrijedi više od pola milijarde konvertibilnih maraka, bio je gost emisije Nedjeljom u dva na HRT-u. U inspirativnom razgovoru je, uz ostalo, govorio o svojim odricanjima, o budućnosti električnih automobila i o tome šta tačno proizvodi njegova kompanija.

"Ljudi su mi na prvom mjestu. To je normalno u svim normalnim firmama. Imamo 250 ljudi, 16 nacionalnosti, sprečavamo da Hrvati idu van. Mi zapošljavamo Amerikance, Nijemce, Australce, Irce, a naši ljudi idu u te zemlje. Radnička prava su floskula, mi se trudimo da kod nas bude vrhunski", rekao je na početku emisije Rimac.Govoreći o djetinjstvu rekao je kako su živjeli skromno dok je njegov otac radio na "baušteli" u Njemačkoj, a majka čistila hotele. U Hrvatsku su se vratili 2000. Osnovnu školu završio je u Samoboru, a kako je rođen u Livnu, nije mu bilo lako. Kaže, govorio je kao bosanska baba. Bio je županijski državni prvak u elektrotehnici i predstavljao Hrvatsku na brojnim svjetskim takmičenjima."Da toga nije bilo, da me profesor nije gurao i nagovarao da idem na takmičenja, ko zna da li bi danas uopće bilo Rimac Automobila. Jako sam zahvalan na tome", kazao je.Rimac je kazao kako se oduvijek htio baviti automobilima pa je spojio svoju strast s inovacijama. S 18 godina kupio je BMW "kockicu", uz pomoć roditelja, ali je izdržao samo dva takmičenja."Nisam nikad glumio da radimo auto da spasimo svijet, samo želimo pokazati da i električni auto može biti zabavan", rekao je Rimac.Dodao je kako je iskoristio sva moguća znanja i pokušavao što više saznati iz raznih izvora - živio je za to. Mnogo je naučio u praksi, postavljao je pitanja i na forumima."Ako sedam sati čitaš što te zanima četiri godine, bit ćeš među jedan posto ljudi u tom području. Morate se puno toga odreći u životu da biste radili takvo nešto. Ujutro dođem u firmu, do 18 imam sastanke, u 22 idem kući, onda još radim od kuće dok god mogu gledati. Treba se svega odreći i raditi na svojoj viziji", kazao je Rimac.U nastavku emisije Rimac je govorio o tome kako funkcioniraju njegove dvije kompanije Grey Bike i Rimac Automobili. Počeli su, kaže, razvijati tehnologiju i nju prodavati drugima. "To je bio način da napravimo auto sami i da izdržimo", kazao je uspješni poduzetnik.Danas svakodnevno dobivaju ponude da prodaju kompanije. Međutim, Rimac kaže da ga ne motivira novac - njemu je cilj raditi. Ipak, prodaje komadiće kompanije kako bi se održali i pokušava ostati većinski vlasnik."Tražimo inženjere, od 250 ljudi koje imamo, 110 ih je u razvoju. Jedan čovjek je došao u firmu električnim biciklom koji je sam napravio - odmah sam ga zaposlio", kaže Rimac.Kad zapošljava, za većinu kandidata ne gleda obrazovanje ili iskustvo. "Niko nije radio s baterijama. Nama trebaju inženjeri entuzijasti koji znaju osnove, a ostalo će naučiti kroz projekte", kaže Rimac.Prosječna plata u njegovim kompanijama je 9.663 hrvatskih kuna, odnosno 2.513 konvertibilnih maraka."Hrvatska je na samom začelju po investicijama u istraživanje i razvoj. Kad ulažete u istraživanje i razvoj, to se knjiži kao duogtrajna imovina i plate ljudi ne ulaze u prosjek. Godinama ukazujem da se to promijeni, jer pokazuje krivu sliku", rekao je Rimac.Dodao je kako u kompaniji ima ljudi koji su bolje plaćeni od njega jer donose velike vrijednosti.Cijeli intervju možete pregledati ovdje