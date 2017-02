U Importanne centru novi sajam domaćih proizvoda pod nazivom Market domaćih proizvoda.

U Importanne centru novi sajam domaćih proizvoda pod nazivom Market domaćih proizvoda.

U Importanne centru u organizaciji Urban Managementa na zahtjev i zadovoljstvo mnogih nakon uspješno završenog Zimskog Marketa od danas (15.02.-19.02.2017.)počeo je i Market domaćih proizvoda.



Od srijede do nedjelje u terminima od 10h do 20h svi zainteresirani na jednom mjestu mogu pronaći mnoštvo proizvoda iz kućne radinosti, ručno rađeni nakit by Djula, Una Art, Svijet Kristala by Fatma,sve o razlicitim vrstama kozmetike kao sto je Oriflame, Avon, Farmasi, kožne galanterije Džudžo i Kobra, Rukotvorine Kadić, Grav Art, Arko Royal suplementi, a ukoliko trebate vozački tu je i autoškola LifeLine. Od domaćih proizvoda možete pronaći Cola Med-Trnovo, Koska Sweets, Strgacina Med, Jukan organska hrana, Rahman B.Med, Bas Basca Breza prirodni sokovi i džemovi, Zlatne kapi-med Dubočac, Stap Milk proizvodi od sira, Eko brda Eco Hills Olovo.



U subotu u sklopu sajma od 12h predviđen je i program za najmlađe. Dodjite i posjetite nas Sigurni smo da svi mogu pronaći neku sitnicu za sebe, a da zdravlje nema cijenu to znamo već odavno s toga "kupujmo domaće i kvalitetno sa naših prostora".