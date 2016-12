Izvoz malina iz Bosne i Hercegovine u posljednjih nekoliko mjeseci bilježi pad, a vrijednost izvoza u septembru i oktobru je za 34 posto manja nego prošle godine. Na svjetskom tržištu je došlo do pada potražnje, a proizvođači su istovremeno povećali proizvodnju, govore podaci Vanjskotrgovinske komore BiH.

Izvoz malina iz Bosne i Hercegovine u posljednjih nekoliko mjeseci bilježi pad, a vrijednost izvoza u septembru i oktobru je za 34 posto manja nego prošle godine. Na svjetskom tržištu je došlo do pada potražnje, a proizvođači su istovremeno povećali proizvodnju, govore podaci Vanjskotrgovinske komore BiH.