Jesenja sjetva u Semberiji pri kraju, ljetne suše utjecale na kvalitet zemlje, urod i cijene

Foto: Arhiv/Klix.ba

Jesenja sjetva na području Semberije se privodi kraju. Iako su ovogodišnje ljetne suše znatno utjecale na kvalitet zemlje, strnim kulturama zasijano je više od 20.000 hektara, što je u odnosu na lani više za blizu 15 posto.

