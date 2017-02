Jašarević: Izgradnja Bloka 7 TE Tuzla centralno pitanje energetskog sektora

Generalni direktor Elektroprivrede BiH Bajazit Jašarević izjavio je danas u Tuzli da je put razvoja privrede u energetskom sektoru BiH u podizanju proizvodnje u rudnicima uglja i maksimalne proizvodnje u Termoelektranama Tuzla i Kakanj.

"Potrebno je na temelju zdravog energetskog sektora razvijati što nižu cijenu energije, koja bi bila potpora industrijskom razvoju BiH", kazao je Jašarević, koji je učestvovao na sastanku federalnog premijera Fadila Novalića i tuzlanskih privrednika.



Jašarević je naglasio je da je u 2016. godini proizvedeno 450.000 tona uglja više.



"Nalazimo se na dobrom putu, doveli smo do pozitivnog poslovanja rudnike Đurđevik i Gračanica, očekujemo u ovoj godini da svi rudnici osim Zenice dođu u fazu pozitivnog poslovanja", kaže Jašarević, tvrdeći da bi to bio prvi korak, dok bi drugi korak bio vraćanje dugovanja iz prošlosti.



Smatra da je centralno pitanje energetskog sektora u Tuzli gradnja Bloka 7, TE Tuzla.



"Mi smo predali svu dokumentaciju za Blok 7, očekujemo u narednim mjesecima podršku Vlade i Parlamenta FBiH", naglasio je Jašarević.



Mišljenja je da Blok 7 nema alternativu, ocijenivši da je to blok sa najboljim ekonomskim i ekološkim parametrima, te da će zamijeniti postojeće blokove i da će zbog toga i zrak u Tuzli biti puno primjereniji življenju u tom gradu.



Najavio je da će se Elektroprivreda BiH također okrenuti pripremi izgradnje termo bloka 8, TE Kakanj.



Protekli mjesec bio je mjesec najveće suše, koja se pamti u zimskom periodu, kao i najniže temperature u posljednjih 25 godina, navodi Jašarević, dodajući da su zbog toga, ali i zbog puno proizvedene energije u posljednjem kvartalu 2016. godine depoi trenutno prazniji.



"Oporavak rudnika Kreka je doveo do toga da nesmetano proizvodimo energiju i pokušavamo da se rudnici Đurđevik i i Banovići približe ugovorenim količinama za ovu godinu, a imali su određenih poteškoća zbog leda i niskih temperatura", rekao je Jašarević te dodao da se ove godine očekuje najveća moguća proizvodnju iz postojećih termoelektrana, što će omogućiti nesmetan rad rudnika i pozitivno poslovanje Elektroprivrede BiH.