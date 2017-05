Husnija Sarkić iz Cazina već duži niz godina bavi se proizvodnjom izuzetno popularnog čurekotovog ulja, ali i brojnih drugih proizvoda od hladno cijeđenih ulja, masti na bazi ulja i pčelinjih proizvoda.

Husnija Sarkić iz Cazina već duži niz godina bavi se proizvodnjom izuzetno popularnog čurekotovog ulja, ali i brojnih drugih proizvoda od hladno cijeđenih ulja, masti na bazi ulja i pčelinjih proizvoda.