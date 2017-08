Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije – Sajam šljive u Gradačcu danas je 44. put otvorio svoja vrata za brojne posjetitelje iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.

