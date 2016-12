Generalni direktor Grupacije ASA Holding Eldin Hadžiselimović za Klix.ba komentariše poslovnu godinu na izmaku, najnovije akvizicije, odnos države prema privatnom sektoru, ali i društvenoj odgovornosti koja karakteriše djelovanje ASA grupacije.

Generalni direktor Grupacije ASA Holding Eldin Hadžiselimović za Klix.ba komentariše poslovnu godinu na izmaku, najnovije akvizicije, odnos države prema privatnom sektoru, ali i društvenoj odgovornosti koja karakteriše djelovanje ASA grupacije.

Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba

ASA Grupacija je ove godine obilježila 20 godina postojanja. U proteklom periodu zadržali smo poziciju vodećeg poslovnog sistema u BiH te se zajedno s Prevent Grupacijom pozicionirali na listu top 500 kompanija u centralnoj Evropi. Vođeni vizijom poduzetništva izrasli smo u prepoznatljiv brend u BiH i regiji. Upravo zahvaljujući strateškim odlukama i planiranju uspješno smo prevazišli proces tranzicije izlaska iz biznisa prodaje automobila te smo postavili čvrste temelje za dalji rast i razvoj poslovanja grupacije. ASA Grupacija danas ima više od 20 firmi članica koje djeluju u okviru 5 segmenata poslovanja i to: finansije, usluge, zdravstvo, nekretnine i prirodni resursi.ASA Grupacija zajedno s Preventom vodeći je privatni poslodavac u Bosni i Hercegovini i djeluje na 20 lokacija širom BiH. Samo ASA trenutno zapošljava 800 osoba u različitim oblastima djelovanja. Većina naših članica, kao što su Banka, Osiguranje, Eurofarm i ASA Rent, ima svoje poslovnice širom BiH. Kroz široku mrežu prisustva, efikasnu uslugu i fleksibilnost grupacija nastoji odgovoriti potrebama tržišta i našim kupcima osigurati uslugu kakvu zaslužuju. Ono što posebno želim istaći jeste da je broj zaposlenika u protekle dvije godine intenzivno rastao, upravo zahvaljujući novim akvizicijama i diversifikaciji poslovanja. Nakon izlaska iz biznisa prodaje automobila grupacija je imala 300 zaposlenih, dok smo već prošle godine rasli na 600, da bismo danas došli do broja od 800 zaposlenih. Uz nove investicije u 2017. godini planiramo dostići broj od više od 1.000 zaposlenika.Finansijski sektor je već dugo sastavni dio djelovanja grupacije, ali spajanjem IK Banke i Moje Banke i ulaskom u vlasničku strukturu BamCarda, ovaj segment je znatno ojačan. To je svakako oblast koja ima potencijal za širenje i kao dio najvećeg poslovnog sistema u BiH, vjerujemo da je došlo vrijeme za osnaživanje domaćeg finansijskog sektora. Ovdje govorimo i o bankarskom, ali i sektoru osiguranja. Spajanjem Moje Banke i IK Banke nastala je jedna od vodećih domaćih banaka u BiH sa kapitalom od 400 miliona KM. Banka uskoro pokreće i proces promjene imena i rebranding, čime će jasno komunicirati svoju strategiju daljeg razvoja, kao i predstaviti proizvode i usluge koje će klijentima vratiti povjerenje u domaći bankarski sektor. Grupacija će nastaviti širenje u ovoj oblasti jer, kako sam rekao, vjerujemo u njen potencijal i želimo zadržati trend vodećeg investitora u finansijskom poslovanju u BiH.Kako sam već ranije rekao, došlo je vrijeme da BiH ima jaku domaću banku koja klijentima nudi stabilnost i povjerenje. Ovakva odluka je prepoznata i od klijenata koji su pozdravili proces jačanja domaćeg bankarskog sektora.ASA Grupacija je u 2016. godinu ušla sa novim korporativnim identitetom, ambiciozno i sa velikim planovima za razvoj osnovnih stubova poslovanja. Prvenstveno, željeli smo interno predstaviti strategiju daljeg razvoja i nove pravce djelovanja, a istovremeno realizovati sve poslovne planove i investicije. S ponosom mogu reći da smo na kraju ove godine zadovoljni postignutim rezultatima. Kao što sam već rekao, uz spajanje Moje Banke i IK Banke, u proteklom periodu ušli smo i u vlasničku strukturu BamCarda, firme koja se bavi kartičnim poslovanjem te smo preuzeli i većinsko vlasništvo nad poliklinikom Eurofarm.Tokom 2016. smo dodatno radili na jačanju i razvoju ovih akvizicija. Poliklinka Eurofarm će tako od januara 2017. otvoriti dvije nove poliklinike i to u Visokom i Goraždu, što je još jedan od primjera našeg nastojanja da djelujemo u cijeloj BiH.Vjerujemo da konsolidacijom usluga bankarstva, osiguranja i zdravstva možemo pružiti kompletnu i kvalitenu uslugu krajnjem korisniku, što će biti okosnica daljeg razvoja grupacije. U oblasti osiguranja, ASA Osiguranje bilježi konstantan rast koji je veći od rasta tržišta te smo uporedo potvrdili i poziciju lidera u brzini isplate štete. Uvažavajući liberalizaciju tržišta trgovinom električnom energijom, procijenili smo da imamo odgovarajući poslovni interes za ulazak u ovo polje. S tim u vezi, nakon uspješne registracije, nova firma u okviru grupacije, ASA Energija je počela raditi. Ovo predstavlja pionirski korak u oblasti snabdijevanja električnom energijom.Dodatno, grupacija je značajno rasla i u oblasti nekretnina. Izgrađena su dva nova savremena objekta u Vogošći i Rajlovcu. Konačno, pokrenuli smo i dodatne segmente poslovanja, a to je trgovina berzanskom robom i biznis call centra. Sve navedeno predstavlja značajan iskorak za buduće poslovanje grupacije i uveliko doprinosi ostvarenim rezultatima u 2016. Smatram da smo sa ostvarenim aktivnostima u 2016. stvorili dobru bazu za dalji rast u 2017. godini.Protekla godina bila je u znaku reformi koje su imale za cilj da rasterete poslodavce, ali su u konačnici donijele suprotno od očekivanog. Promjene zakonske regulative koje su se desile u 2016. godini su u velikoj mjeri negativno utjecale na poslovanje privrednih subjekta. Ovdje posebno ističemo izvozno orijentirane kompanije gdje je došlo do izmjene Zakona o porezu na dobit. Trenutni Zakon o porezu na dobit nema poticaje koji bi mogli podstaknuti nove investicije i razvoj privrede.Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak su utjecali na ukupne troškove uposlenih, koji su se značajno povećali za realni sektor.ASA Prevent Grupacija nekoliko puta je isticala komparativne prednosti Bosne i Hercegovine kada je riječ o razvoju tradicionalnih industrija te smo svojim poslovanjem znatno promovisali iste. Međutim, evidentno je da zakonske regulative i pravna nesigurnost nisu okruženje povoljno za razvoj novih investicija. Dodatno, susrećemo se sa sporim i neefikasnim birokratskim aparatom. Potrebna je reforma u ovom segmentu da bi isti postao adekvatan servis za poboljšanje poslovnog ambijenta.Također, očekujemo da se obrazovni sistem uskladi s potrebama tržišta kako bi kompanije mogle dodatno razvijati ljudske resurse i tako jačati poslovanje. U konačnici, sudski sistem hitno treba izmjene kako bi pratio savremene ekonomske tokove i globalizaciju te tako povećao konkurentnost BiH na svjetskom tržištu. Uz nastavak dijaloga svih uključenih strana, očekujemo da će se pozitivni efekti Reformske agende osjetiti već u 2017. godini.ASA Grupacija posebnu pažnju poklanja društveno odgovorom djelovanju. Kroz podršku Fondaciji Hastor stipendiramo 1.714 osnovaca, srednjoškolaca i studenata iz cijele BiH te im na taj način pomažemo u njihovim nastojanjima da postanu samosvjesni lideri. Vjerujemo da mladima treba pružiti šansu, a mi im kroz svoje poslovanje nudimo podršku kako bi svoje ideje sproveli u djelo. Naša podrška ne odnosi se samo na donacije i sponzorstva, nego i na razvoj start-up ideja. Ovom prilikom pozivam mlade poduzetnike kojima je potrebna infrastruktura za implementaciju poslovnih ideja da nam se obrate i mi smo spremni podržati ih i pružiti potrebnu pomoć kako bi svi zajedno jačali i razvijali ideju poduzetništva u BiH. Kao vodeći privatni poslovni sistem znamo šta je potrebno da bismo uspjeli i vjerujemo da jedino kroz ekonomski prosperitet možemo graditi jaku i stabilnu BiH.