Prije 60 godina utemeljen je "Prvi krajiški kombinat", kasnije preimenovan u Kombiteks, a iako je ta firma tekstilna industrija izgubila šansu da bude ono što je nekad bila, resursi koji su ostali potencijal su da bude buduća poslovna zona Bihaća.

Prije 60 godina utemeljen je "Prvi krajiški kombinat", kasnije preimenovan u Kombiteks, a iako je ta firma tekstilna industrija izgubila šansu da bude ono što je nekad bila, resursi koji su ostali potencijal su da bude buduća poslovna zona Bihaća.

Nakon dolaska novog stečajnog upravnika 20 kompanija je kupilo dio tih resursa, naplaćeno je oko 5,5 miliona KM i podijeljeno povjeriocima. Pošto će milion KM 31. augusta biti na računima povjerilaca, ukupna masa namirenja će dostići 36 posto.



Dvadeset kompanija kupilo je dio nekadašnjeg giganta gdje planiraju vršiti proizvodnju peći za pelet, stolarije, drvnih sortimenata, mašinskih elemenata, kamena, a planiran je i turistički projekt, preuređenje upravne zgrade u hotel.



Stečajni upravnik Šefik Smlatić pojasnio je da su danas tu predstavnici 20 firmi jer je sve učinjeno kako bi se stvorili preduvjeti za njihov dolazak, a prvo se radilo na obnovi infrastrukture i privodi se kraju dobijanje građevinske dozvole za saobraćajnicu.



"Mogu da kažem da će to biti prva saobraćajnica u gradu Bihaću koja će imati svu potrebnu dokumentaciju", kazao je Smlatić.



Član odbora povjerilaca Senad Pašić pojasnio je da je do sada radnicima ukupno isplaćeno 26 posto njihovih potraživanja, te je najavio da će vrlo brzo podijeliti još jedan dio novca zbog čega tvrdi da su radnici zadovoljni.



Poslovna klima u gradu i kantonu prema ovakvim projektima je dobra, a bivši radnici i povjerioci se nadaju dobrom rezultatu.



Bivša radnica Kombiteksa i članica Odbora povjerilaca Milka Malkić kaže da, bez obzira na to ko je kupio firmu i krenuo u proizvodnju, raduje je da će to ostati jedna cjelina.



"Neće biti tekstil, bit će nešto drugo što će se proizvoditi, stvarati vrijednost i gdje će naši ljudi raditi i to je najvažnije, da naši ljudi imaju zaposlenje, da naši ljudi rade, naši privrednici da rade", stava je Malkić.



Predstavnik radnika i član Odbora povjerilaca Fikret Piralić kaže da je najvažnije zaštiti imovinu, a spektar novih proizvodnih djelatnosti i usluga će dati šansu za nova radna mjesta, ali i da se ovom dijelu grada vrati poslovni ambijent.



Za stečajnog upravnika potrebno je dostići nivo od 70 posto namirenja povjerilaca što će spadati u jedan od najboljih rezultata, ne samo ovdje nego i u cijeloj Bosni i Hercegovini.



"Da taj stečaj dobije dvije pozitivne ocjene. Da je nastao novi poslovni ambijent i da radnici dobiju svoja sredstva, pogotovo da se namire neuplaćeni doprinosi vezano za penziono osiguranje", zaključio je Smlatić.



Kombiteks ima vrhunsku lokaciju koju treba maksimalno iskoristiti. Prilika da se još više prezentira kao buduća poslovna zona treba biti i činjenica da je nekoliko kilometara od graničnog prijelaza Izačić, i da ima riješenu svu infrastrukturu.