Đokić: Pregovorima tražiti rješenje za Aluminu

Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić smatra da se jedino pregovorima može pokušati doći do rješenja za zvorničko preduzeće Alumina.

Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić smatra da se jedino pregovorima može pokušati doći do rješenja za zvorničko preduzeće Alumina.

"U ovom trenutku ne vidim da mi imamo rješenje, ali sam uvjeren da se mora težiti razumijevanju svih strana. Bio bih veoma iznenađen kada bi se "Pavgord" ponovo odlučivao za blokadu, jer mislim da je to najnepovoljnije što mogu da učine za svoju kompaniju", rekao je Đokić novinarima u Banja Luci.



Đokić je izrazio uvjerenje da će "Pavgord" ostati pri svom zahtjevu i tragati za zaštitom svojih prava, jer je do sada dokazan protok novca u vrijednosti od oko 13 miliona KM.



"Vidjećemo šta će biti sa tim novcem, da li se on sutra može pretvoriti u adekvatan obim njihovog učešća u kapitalu. To je pitanje koje je sporno, tamo još traje stečajni postupak. Sud u Bijeljini presudom je odbio to potraživanje od 'Pagvorda'", naveo je Đokić.



Đokić je istakao da je u ovom trenutku najvažnije da Alumina radi normalno, posluje stabilno i ostvaruje izuzetno dobre poslovne rezultate, prije svega, zahvaljujući menadžmentu i svim zaposlenim radnicima.