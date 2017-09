Dedić: Imamo najviše pitke vode u regiji a uvozimo je od susjeda

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić otvorio je danas u Bihaću 15. međunarodni sajam ekologije – EKOBIS 2017. Ovogodišnja centralna tema sajma je voda. Bosna i Hercegovina ima naviše pitke vode u regiji. Istovremeno, ovaj resurs ostaje uglavnom neiskorišten.

"Porazan je podatak da koristimo samo nešto više od jedan posto naših izvorišta. Uvozimo skoro osam puta više vode nego što je izvozimo. Paradoksalno, vodu uvozimo prvenstveno iz susjednih zemalja kao što su Srbija i Hrvatska, koje je imaju puno manje od nas. Također, stručnjaci često navode da je kvalitet vode u BiH daleko ispred one uvozne. Uvozimo, dakle, i pijemo vodu puno nižeg kvaliteta od one koja je svima nama nadohvat ruke", izjavio je prilikom otvaranja Dedić.



Stoga, posebno mjesto u programu sajma dobili su proizvođači vode okupljeni na štandu Vode BH.



"Prvi put proizvođači flaširane vode u Bosni i Hercegovini – i to ne samo u Federaciji jer imamo i proizvođača iz Republike Srpske – predstavljaju svoje proizvode zajedno. Ovaj štand je dokaz da imamo veliki potencijal kad je u pitanju flaširanje i izvoz vode. Naš cilj je da omogućimo domaćim proizvođačima da predstave svoje brendove i pronađu potencijalne partnere za plasman i izvoz vode. Jako bitno je i da kroz ovu i slične manifestacije na viši nivo podignemo svijest javnosti o prirodnim bogatstvima koje imamo na raspolaganju", rekao je Dedić.



Ministar Dedić naglasio je i ulogu Federalnog ministarstva koje vodama, nažalost, dugo nije posvećivalo dovoljno pažnje.



"U ovom mandatu uradili smo ipak puno toga da našim proizvođačima pružimo što veću podršku. Upravo danas Vlada Federacije razmatra izmjene i dopune Zakona o vodama koji će omogućiti bolje raspolaganje ovim resursom. U proceduri nalazi se i Zakon o koncesijama da izdavanje koncesija za flaširanje pitkih i mineralnih voda bude uređeno na najbolji mogući način. Radimo i na usklađivanju naših propisa o upravljanju i zaštiti voda sa zakonodavstvom Evropske unije", kazao je.