Čovjek koji "oživljava" posrnule gigante "Konjuh" i "Ditu": Stečaj nije kraj i to sam dokazao 10 puta

Hajrudin Kunalić (Foto: Darko Zabuš)

Stečajni upravnik Hajrudin Kunalić široj javosti postao je poznat nakon pokretanja stečajnog postupka u fabrici deterdženata Dita u Tuzli, a potom i živiničkoj tvornici namještaja Konjuh.

Stečajni upravnik Hajrudin Kunalić široj javosti postao je poznat nakon pokretanja stečajnog postupka u fabrici deterdženata Dita u Tuzli, a potom i živiničkoj tvornici namještaja Konjuh.