Kompanije Ovako i Brovis koje djeluju u okviru Akova Group dvije su od četiri kompanije kojima je Inspekcija Evropske komisije za zdravlje, hranu, reviziju i analizu, poznatija pod nazivom Dablinska inspekcija, dala pozitivno mišljenje za dodjelu dozvola bh. mesnim kompanijama za izvoz piletine na tržište EU.

Kompanije Ovako i Brovis koje djeluju u okviru Akova Group dvije su od četiri kompanije kojima je Inspekcija Evropske komisije za zdravlje, hranu, reviziju i analizu, poznatija pod nazivom Dablinska inspekcija, dala pozitivno mišljenje za dodjelu dozvola bh. mesnim kompanijama za izvoz piletine na tržište EU.

Iz Akova Group su izrazili izuzetno zadovoljstvo zbog ovakve odluke te su kazali da je velika čast biti među četiri kompanije kojima je omogućen izvoz mesa peradi. Dozvole su još dobile firme Madi i Agreks.



Emina Džafić iz uprave Akove je kazala da je ovo veoma važna vijest za izvoz mesa iz BiH kada je riječ o peradarskom sektoru i to prema 500 miliona stanovnika te da će to iskoristiti na najbolji mogući način.



"Ono na šta smo posebno ponosni je da su od četiri kompanije koje su izabrane za dobijanje dozvole za izvoz mesa u zemlje EU dvije kompanije iz naše grupacije. To su mesna industrija Ovako i Brovis Visoko koje se bave proizvodnjom svježeg i zaleđenog pilećeg mesa. Mi smo kao brend prepoznati, od državnih organa i od EU. Ovo danas je potvrda dugogodišnjeg rada i ulaganja u ovaj sektor", kazala je Džafić.



Nirves Bulaja, direktor Brovisa, je rekao da je ova kompanija još 2012. godina bila podvrgnuta kontroli inspektora iz EU kada se nisu mogli pohvaliti dobrim informacijama. Od tada je Ured za veterinarstvo donio niz propisa koji su usklađeni s propisima Evropske unije.



"Brovis je uložio značajna sredstva u infrastrukturu i tehnologiju. Inspektori su to i utvrdili, u potpunosti zadovoljavamo sve kriterije i zbog toga imamo mogućnost izvoza za 500 miliona konzumenata. Domaće kompanije su uvijek planirale dodatne količine za izvoz i uvijek možemo računati na 20 posto proširenja proizvodnih kapaciteta. Orijentisani smo na zadovoljavanje domaćeg tržišta, a sve viškove možemo izvoziti", rekao je Bulaja.



Napomenuo je da su oni do sada bili u jednom vidu "tržišnog geta", fokusirani samo na domaće proizvode i izvoz u zemlje regije. Nažalost, na ostala tržišta se nije moglo izvoziti jer je bila loša konkurentnost.



Nedžad Biberović, menadžer exporta, je kazao da se u naredna četiri mjeseca neće ništa značajno desiti jer će taj period služiti kao period priprema, adaptacije, nabavke opreme i priprema za izvozne mjere. Potrebna je i ratifikacija sporazuma.



"Naše prioritetno tržište je i dalje BiH, domaće tržište i proizvođači, jer je to razlog zašto ova kompanija postoji. Izvozom u EU ćemo gledati da proširimo kapacitete i napravimo nova radna mjesta", kazao je Biberović. Zaključio je da ne očekuju "juriš ka EU", ali da je veliki broj ljudi koji živi van naše zemlje i da će prvo zadovoljiti potrebe tih građana.



Još je rekao i da je Hrvatska prije odlaska u EU imala tržište od 10 miliona KM s tendencijom rasta. Poređenja radi, izvoz iz BiH je bio 10-11 miliona KM prošle godine, ove godine se bilježi porast od 30 posto i radit će se dodatno na proširenjima kapaciteta kako bi se i izvoz povećao.



U Akova grupaciji, u tri kompanije je zaposleno 900 ljudi. Od povećanja proizvodnje i tržišta zavisit će i povećanja broja uposlenika. Biberović je kazao i da je BiH mala zemlja i da kada se otvori tržište od 500 miliona konzumenata, mi smo mala zemlja.



Pogoni Akove proizvode 60.000 pilića dnevno, a jedna brazilska kompanija milion pilića. Poljska je druga zemlja po količini proizvoda od mesa peradi koja je zastupljena u EU.



"Ljudi koji traže kvalitet sigurno će biti zadovoljni našim proizvodima", zaključio je Nedžad Biberović i napomenuo da će i dalje raditi na doprinosu ekonomiji BiH.