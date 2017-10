Ukoliko ste u potrazi za zaposlenjem, a edukovani ste u sektoru ugostiteljstva, turizma i IT-a, ili želite da se prekvalifikujete, svoju šansu možete potražiti na Sajmu zapošljavanja koji je organizovan danas u Domu mladih u Sarajevu.

Ukoliko ste u potrazi za zaposlenjem, a edukovani ste u sektoru ugostiteljstva, turizma i IT-a, ili želite da se prekvalifikujete, svoju šansu možete potražiti na Sajmu zapošljavanja koji je organizovan danas u Domu mladih u Sarajevu.