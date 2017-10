Sajam zapošljavanja informacionih tehnologija, turizma i ugostiteljstva, bit će održan 31. oktobra u Domu mladih u sarajevskom Centru Skenderija.

Sajam zapošljavanja informacionih tehnologija, turizma i ugostiteljstva, bit će održan 31. oktobra u Domu mladih u sarajevskom Centru Skenderija.

Sajam organizira JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo u želji da osigura deficitarne kadrove u skladu sa Strategijom razvoja Kantona Sarajevo.Pored tradicionalne ponude slobodnih radnih mjesta, na kojoj će se predstaviti 38 poslodavaca, posjetioci će imati priliku da se prijave i na besplatnu obuku - prekvalifikaciju i dokvalifikaciju u brzorastućim djelatnostima, slijede prakse koje su širom svijeta pokazale dobre rezultate.Služba za zapošljavanje je za potrebe Sajma putem klubova za traženje posla obučila i ciljanu grupu nezaposlenih osoba kako bi se što uspješnije predstavili prisutnim poslodavcima i pokazali prednosti klubova.Također, zahvaljujući podršci IT kompanija, na ovogodišnjem Sajmu zapošljavanja bit će prezentirane mogućnosti i efekti 3D tehnologija, kao i prilike koje ova tehnologija pruža u oblasti rada i zapošljavanja.U okviru Sajma zapošljavanja bit će održana i dva okrugla stola, pod nazivom "Nedostatak kadrova u IT sektoru, proizvodnja kadrova" i "Povećan broj turista i definisanje potreba za specifičnom radnom snagom prema sezoni".Cilj okruglih stolova je odgovor na pitanje kako ubrzati integraciju nezaposlenih na tržište rada u Kantonu Sarajevo, saopćeno je iz Službe za zapošljavanje KS.Sajam će trajati od 10.00 do 16.00 sati.