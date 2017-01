Mladi ljekari iz Tuzlanskog kantona dobijaju priliku za zaposlenje

Mladi dokori medicine koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Tuzlanskog kantona (TK) u toku ove godine dobit će priliku za zaposlenje.

Bahrudin Hadžiefendić (Foto: Darko Zabuš/Klix.ba)

Naime, Kantonalna vlada i Zavod zdravstvenog osiguranja (ZZO) TK u finansijskom planu za ovu godinu osigurali su novčana sredstva u iznosu od 350.000 KM koja će biti usmjerena na projekat zapošljavanja mladih doktora medicine koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje TK.



"Projekat započinjemo aktivostima koje će sprovesti ZZOTK, a to je objava javnog poziva zdravstvenim ustanovama na području kantona da apliciraju na ovaj projekat te radno angažuju nezaposlene doktore", kazao je za Klix.ba ministar zdravstva TK Bahrudin Hadžiefendić.



U projektu može učestvovati 13 domova zdravlja koji se nalaze u ovom kantonu, zatim Univerzitetsko-klinički centar (UKC) u Tuzli te Banja Ilidža u Gradačcu.



"Nadam se da će se sve javne zdravstve ustanove odazvati ovom pozivu. Bitno je istaći i da će one po svom slobodnom nahođenju vršiti izbor ljekara, a mi kao ministarstvo i Vlada TK nećemo uopšte utjecati na to ko će i odakle biti primljen", naglašava Hadžiefendić.



Inače, ovakav projekat realiziran je i prošle godine, a prvi radni angažman je dobilo 45 mladih ljekara.



"Prošle godine na evidenciji Zavoda za zapošljavanje TK bilo je prijavljeno 80 doktora. Od toga je federalnim projektom angažovano njih 20, a nama je ostalo 60. Od tog broja mi smo uposlili 45", nastavio je Hadžiefendić.



Resorni ministar ističe da će u konkursnoj proceduri ove godine prioritet imati mladi ljekari koji u 2016. nisu dobili zaposlenje, a nalazili su se na evidenciji Kantonalnog zavoda za zapošljavanje.



"Trenutno nemamo tačan broj koliko se nezaposlenih doktora nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje TK, a te podatke ćemo dobiti u narednih nekoliko dana", istakao je Hadžiefendić.



Na kraju poručuje da ovaj projekat predstavlja strateško opredjeljenje Vlade TK za usporavanje, a potom i u potpunosti zaustavljanje trenda odlaska mladih ljekara iz naše zemlje koji je sve evidentniji.